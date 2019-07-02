Путин заявил, что нельзя делать из проблем Католической Церкви инструмент для ее уничтожения

Проблемы у католиков есть, однако нельзя использовать их как инструмент для уничтожения Римско-Католической Церкви. Об этом в интервью Financial Times заявил президент России Владимир Путин.

У российского лидера спросили, должна ли религия играть важную роль в национальной культуре. Владимир Путин в ответ заметил, что религию нельзя выталкивать из культурного пространства. При этом, подчеркнул глава государства, нельзя допускать злоупотреблений. «Мы православный народ в России, и между православием и католическим миром всегда были проблемы. Но я именно поэтому сейчас скажу о католиках. Ну, есть там проблемы? Есть. Но нельзя их выпячивать и с помощью этих проблем пытаться уничтожить саму Римско-Католическую Церковь. Вот чего нельзя делать», — сказал Владимир Путин. По его мнению, либеральные круги, в свою очередь, пытаются использовать некоторые проблемы Католической Церкви как инструмент для ее уничтожения. Российский лидер отметил, что считает такую ситуацию неправильной и опасной. Глава государства добавил, что можно не ходить каждый день в храмы, однако в душе каждого человека должно быть место для основополагающих моральных ценностей. «В этом смысле традиционные ценности стабильнее, важнее для миллионов людей, чем эта либеральная идея, которая, на мой взгляд, прекращает свое существование, действительно», — сказал Владимир Путин.

Во время интервью президента России спросили, считает ли он религию «опиумом для народа». Владимир Путин ответил отрицательно. Он также пошутил о позднем времени интервью, отвечая на вопросы о религии. «Но я чувствую, что вы далеки от религии, потому что уже без пятнадцати час ночи по московскому времени, а вы все продолжаете меня мучить. Как у нас говорят, креста на вас нет», — со смехом добавил российский лидер.

Источник: Благовест-инфо