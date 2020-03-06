Прозвучала первая великопостная проповедь для сотрудников Римской Курии

В этом году великопостные проповеди по пятницам для сотрудников Римской Курии прочтет словенский иезуит, священник Марко Иван Рупник. Первая в их ряду прозвучала утром 6 марта в Клементийском зале Апостольского дворца. Раньше такого рода проповеди готовил штатный Проповедник Папского дома, которым вот уже 40 лет является итальянский священник-капуцин Раньеро Канталамеса, коему в этом году исполняется 86 лет.

Сегодня целые поколения сталкиваются с реальностью, которую они не в состоянии понять, поскольку прежде даже не могли представить себе такого. Однако Дева Мария не боится реальности – Она пребывает «в постоянном обращении», постоянно имея дело с «вызовом новизны», – заметил отец Рупник. Именно стоя под крестом Богоматерь «по-новому слышит слово и, тем самым, глубоко постигает реальность»: ведь Крест – это единственное место, где прямо засвидетельствовано, что Ее Сын – Царь.

Далее проповедник подчеркнул, что без помощи Святого Духа «мы не можем понять, что Бог действительно бытует как Любовь». Любить означает «отдавать себя». Чтобы как следует это осознать, необходимо выйти за рамки своего привычного мышления. Во Христе мы получаем такое понимание Бога, которое «оспаривает рационалистический подход к вере». В нем мы осознаём, что «историю движут, принося себя в дар; ею руководят через любовь». Нам следует помнить, отметил священник-иезуит, что «наше присутствие в истории обретает свой смысл в Пасхальном Триденствии». Бог-Сын вливает Отчую любовь в наши сердца, и это есть путь Церкви в истории, ее пасхальное паломничество. Все мы по примеру Марии «призваны к постоянному обращению, чтобы получить возможность увидеть как движется история, направляемая Божественным Провидением», как и то, что Бог «обнаруживает Свое собственное присутствие в этом мире через наше присутствие».

65-летний отец Марко Иван Рупник, SJ, с 1991 г. является руководителем Центра имени Эцио Алетти при Папском Восточном институте в Риме, изучающего взаимосвязь между верой и культурой Востока и Запада, а также руководит художественным ателье. Он – создатель многочисленных мозаик, в том числе в часовне Redemptoris Mater в Ватикане, в Санктуарии Святого Иоанна Павла II в Кракове, в санктуариях в Сан-Джованни Ротондо, Лурде и Фатиме. Отец Рупник читает лекции в нескольких Папских университетатх Вечного города и является консультантом нескольких дикастерий Римской Курии. Он пишет книги и руководит реколлекциями по всему миру.

По материалам Vatican News