Протодиакон Андрей Кураев: Нигде не прописано, что нужно молиться на огонь

Вечером 27 апреля, накануне празднования Пасхи по Юлианскому календарю, в аэропорт Внуково, терминал А, специальным авиарейсом будет доставлен Благодатный огонь из храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Встречать делегацию традиционно будут сотни людей. После огонь раздадут верующим прямо в здании аэропорта, а также получить его можно будет в офисе Фонда Андрея Первозванного.

«Вечерняя Москва» узнала у протодиакона Русской Православной Церкви, религиозного и общественного деятеля о. Андрея Кураева, стоит ли москвичам поклоняться Благодатному огню.

— Православных верующих очень много, и у каждого из них свои представления о том, какое значение для них имеет Благодатный огонь, — говорит священнослужитель. — Но я скажу одно: если они считают себя причастными к секте огнепоклонников, то пусть преклоняются, но христианам это делать не полагается. Ни в каких священных писаниях не прописано, что нужно молиться на огонь. Каждый сам пытается наполнить смыслом этот обычай.

Кураев также напомнил, что в 2001 году митрополит Корнилий в своем интервью греческому телеканалу заявил, что генезис Благодатного огня совершенно обычный. Он сказал, что огонь просто зажигается в лампаде и освящается молитвой — так же, как это происходит с водой.

— Что интересно, на это заявление до сих пор нет никаких официальных реакций, — отмечает протодиакон РПЦ.