Проповедь Папы Франциска во время Покаянного богослужения (Благовещение Господне, 25 марта 2022 г., базилика Святого Петра)

В Евангелии сегодняшнего праздника ангел Гавриил трижды обращается к Пресвятой Деве Марии.

В первый раз, приветствуя её, он говорит: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою» (Лк 1,28). Повод и причина для радости раскрывается в нескольких словах: Господь с тобой. Брат, сестра, сегодня ты можешь услышать те же слова, обращённые к тебе, к каждому из нас. Ты можешь внимать им всякий раз, когда приобщаешься к Божьему прощению, ибо там Сам Господь говорит тебе: «Я с тобой». Очень часто мы думаем, что исповедь – это когда мы направляемся к Богу со склонённой головой. Однако это не мы в первую очередь возвращаемся к Господу, а Он Сам приходит посетить нас, наполнить Своей благодатью, порадовать Своей радостью. Исповедоваться – значит дать Отцу радость воскресить нас. Исповедоваться – значит дать Отцу радость воскресить нас. В центре нашего переживания находятся не наши грехи, – они пребудут, но не в центре, – а Божье прощение, оно будет в центре. Представьте себе, если бы в центре Таинства были наши грехи: тогда почти всё зависело бы от нас, от нашего раскаяния, от наших усилий и обязательств. Но нет, в центре – Он, Который освобождает нас и поднимает на ноги.

Давайте вернём первенство благодати и попросим о свете понимания того, что Примирение – это прежде всего не наш шаг по направлению к Богу, а Его объятия, которые охватывают нас, изумляют и потрясают. Именно Господь, как в Назарете к Марии, входит в наш дом и приносит в него неведомые ранее удивление и радость: радость прощения. Поставим на первый план точку зрения Бога, и мы снова полюбим исповедь. Мы нуждаемся в этом, ибо любое внутреннее возрождение, каждый духовный прорыв начинается именно здесь, с Божьего прощения. Не будем пренебрегать Примирением, но вновь откроем его как Таинство радости. Да, именно Таинство радости, потому что стыдящее нас зло становится возможностью испытать тёплые объятия Отца, нежную, исцеляющую силу Иисуса, «материнскую нежность» Святого Духа. В этом само сердце Исповеди.

Поэтому, дорогие братья и сёстры, направимся к принятию прощения, А вы, браться, осуществляющие Божье прощение, предлагайте всем, кто приближается к вам, радость этого возвещения: «Радуйтесь, Господь с вами». Да не будет никакой скованности, пожалуйста, никаких препятствий, никакого дискомфорта; двери распахнуты для милосердия! Прежде всего на исповеди мы призваны уподобиться Доброму пастырю, который берет своих овец на руки и утешает их. Мы должны быть каналами благодати, которые вливают в черствость сердца живую воду милосердия Небесного Отца. Если священник к этому не предрасположен, лучше ему не идти исповедовать.

Ангел обращается к Марии во второй раз. Ей, встревоженной полученным приветствием, он говорит: «Не бойся» (ст. 30). Сперва, «Господь с тобой», затем – «не бойся». В Священном Писании Господь – являясь тем, кто принимает Его, – любит произносить эти два слова: «Не бойся». Он говорит их Аврааму (ср. Быт 15,1), повторяет их Исааку (ср. Быт 26,24), Иакову (ср. Быт 46,3) и так далее, вплоть до Иосифа (ср. Мф 1,20) и Марии: «Не бойся, не бойся». Таким образом он посылает нам ясное и утешительное послание: всякий раз, когда жизнь открывается к Богу, страх больше не может держать нас в заложниках. Потому что страх часто пленит нас. Брат, сестра, если твои грехи пугают тебя, если твоё прошлое тебя беспокоит, если твои раны не заживают, если твои постоянные падения деморализуют и кажется, что надежда потеряна, – не бойся. Бог знает твои слабости, и Он сильнее твоих ошибок. Он просит лишь об одном: не держи в себе свои слабости и страдания; принеси их Ему, возложи их пред Ним, и из причин запустения они превратятся в возможности для воскресения. Не бойся!

Господь спрашивает нас о наших грехах… Мне вспоминается история о монахе в пустыне, который отдал Богу абсолютно всё, и проводил жизнь в посте, покаянии и молитве. Господь попросил его о большем. «Господи, я же отдал тебе все! Чего ещё не хватает?» – воскликнул монах. – «Отдай мне свои грехи». Именно об этом нас просит Господь. Не бойся.

Нам сопутствует Пресвятая Дева Мария: она сама возложила свой страх на Бога. Ангельское возвещение дало ей серьёзные основания бояться. Ей предлагалось нечто немыслимое, что было выше её сил и с чем она не смогла бы справиться в одиночку: множество трудностей, проблем с законом Моисея, с Иосифом, с людьми из её страны и её народа. Во всех этих проблемах не бойся.

Однако Мария не возражает. Ей было достаточно этого «Не бойся»; ей хватило заверения со стороны Бога. Она прибегает к Нему, как и мы хотим это повторить сегодня вечером. Потому что нередко мы поступаем наоборот: начинаем с собственной уверенности, и только когда теряем её, направляемся к Богу. Однако Пресвятая Богородица учит нас начинать с Бога; в уповании, что таким образом нам будет дано всё остальное (ср. Мф 6,33). Она приглашает нас обратиться к источнику, к Господу, – радикальному средству против страха и жизненного зла. Об этом напоминает прекрасная фраза, которая здесь, в Ватикане, над одним из конфессионалов обращается к Богу такими словами: «Уйти от Тебя – значит упасть, вернуться к Тебе – значит снова подняться, остаться в Тебе – значит существовать» (ср. Св. Августин, Soliloquium 1,3). Уйти от Тебя – значит упасть, вернуться к Тебе – значит снова подняться, остаться в Тебе – значит существовать.

В эти дни в наши дома продолжают поступать новости и образы смерти. <…> Мы испытываем чувство бессилия и несостоятельности. Нам нужно услышать: «Не бойся». Однако человеческих заверений недостаточно, мы нуждаемся в присутствии Бога, в уверенности в Божьем прощении, единственном, которое в силах истребить зло, погасить обиду, возвратить мир в сердце. Вернёмся же к Богу, возвратимся к Его прощению.

Ангел в третий раз продолжает свою речь. Теперь Он говорит Богородице: «Дух Святой найдёт на Тебя» (Лк 1,35). «Господь с тобой», «не бойся», и третье слово: «Дух Святой найдёт на Тебя». Именно так Бог вмешивается в историю: даруя Свой собственный Дух. Ибо в том, что действительно имеет значение, наших сил недостаточно. В одиночку мы не можем разрешить ни противоречий истории, ни даже противоречий наших собственных сердец. Мы нуждаемся в мудрой, нежной Божьей силе, которая есть Святой Дух. Нам нужен Дух любви, Который утоляет ненависть, гасит злобу, угашает алчность, пробуждает от безразличия. Святой Дух дарует нам гармонию, ибо Он Сам есть гармония. Мы нуждаемся в Божьей любви, ибо наша любовь ненадёжна и недостаточна. Мы просим Господа о столь многом, но часто забываем молиться о самом важном, – о том, что Он Сам желает нам подарить: о Святом Духе, о силе, чтобы любить. Ибо без любви что мы можем предложить миру? Кто-то сказал, что христианин без любви подобен игле, которая не шьёт: она колет, ранит, но если она не шьёт, если она не сплетает и не соединяет, то она бесполезна. Скажу более, такой человек – не христианин. Вот почему нам необходимо черпать в Божьем прощении силу любви, черпать того самого Святого Духа, Который сошёл на Марию.

Потому что, если мы хотим, чтобы мир изменился, сначала должны измениться наши сердца. Для этого давайте сегодня позволим Богородице взять нас за руку. Воззрим на её Непорочное Сердце, в котором покоится Бог, на единственное Сердце человеческого существа, лишённое тени. Она – «Благодатная» (ст. 28), а потому свободна от греха: в ней нет и следа зла, и поэтому с ней Господь смог начать новую историю спасения и мира. В тот момент история повернулась вспять. Бог изменил историю, постучавшись в сердце Марии.

И сегодня, обновлённые прощением, мы тоже стучимся в это Сердце. В единстве с епископами и верующими всего мира я хочу торжественно принести Непорочному Сердцу Марии всё, что мы переживаем: снова посвятить ей Церковь и всё человечество и посвятить ей особым образом украинский и российский народы, которые с сыновней любовью почитают её как свою Матерь. Речь идёт не о магической формуле, вовсе нет, а о духовном акте. Это жест всецелого доверия детей, которые в горести <…> прибегают к Матери, как испуганные дети: они идут к своей матери, чтобы плакать, искать защиты. Прибегнем же о Матери, вверяя страх, боль и самих себя её Сердцу. Это значит поместить в пречистое Сердце, где отражается Бог, драгоценные блага братства и мира, – всё, что мы имеем, и всё, чем мы являемся, дабы именно Она, Матерь, которую дал нам Господь, защищала нас и хранила.

Из уст Марии сошла самая прекрасная фраза, которую ангел мог передать Богу: «Да будет Мне по слову твоему». У Пресвятой Богородицы это вовсе не пассивное или покорное принятие, а живое желание присоединиться к Богу, у Которого «намерения во благо, а не на зло» (Иер 29,11). Это самое непосредственное участие в Его плане мира для всего мира. Мы посвящаем себя Пресвятой Деве Марии, чтобы войти в этот замысел и полностью отдать себя в распоряжение Божьих планов. Выразив согласие, Божья Матерь предприняла долгий путь в нагорную страну, чтобы навестить свою беременную родственницу (ср. Лк 1,39). Она спешила, и мне нравится думать о Марии, идущей с поспешностью. Это всегда так: Богородица спешит нам на помощь, чтобы защитить нас. Пусть сегодня она возьмёт в свои руки наше паломничество: да поведёт его непростыми и утомительными тропинками братства и диалога в направлении мира.



Источник: русская служба Vatican News