Проповедь Папы Франциска на Вербное воскресенье. Площадь Св. Петра, 10 апреля 2022 года

Спустя два года после начала пандемии Папа Франциск вновь совершил Мессу на площади Святого Петра. В Вербное воскресенье тысячи верующих со всего мира собрались перед Ватиканской базиликой, украшенной оливковыми ветвями. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец размышлял над Евангелием дня от Луки (Лк 22,14-23.56), повествующем о страстях Иисуса.

На Голгофе «столкнулись два образа мышления»: в Евангелии слова распятого Иисуса о прощении резко контрастируют со словами тех, кто распял Его, – все они на разные лады твердили Христу одно и то же: «Спаси Себя Самого». В ответ на эти насмешки Иисус не защищается и не оправдывается: Он молится Отцу за Своих палачей и одаривает милостью благоразумного разбойника. В «самой жгучей физической боли» Своих страстей Он говорит: «Отче, прости им» (ст. 34). Бог поступает так же и с нами, пояснил Папа: «Когда мы своими действиями причиняем Ему боль, Бог страдает, но у Него есть лишь одно желание – простить нас». Святейший Отец призвал верующих созерцать Иисуса на Кресте и благодарить Его за любовь, ведь «мы никогда не получали более нежного и сострадательного взгляда» и более нежных объятий, поскольку там, «будучи распятым, в самый трудный момент Иисус исполняет Свою самую трудную заповедь: любовь к врагам».

Но мы часто ведем себя совсем по-другому, продолжил Папа: много думаем о тех, кто нас обидел или разочаровал; о тех, кто разозлил нас или не понял. Мы погружаемся в эти обиды и зализываем раны, нанесенные людьми, жизнью, историей. Сегодня, подчеркнул Святейший Отец, Иисус учит нас не оставаться в этом состоянии, а действовать в ответ, чтобы разорвать порочный круг зла и печали: отвечать на гвозди жизни любовью, а на удары ненависти – лаской прощения.

Знаком нашей принадлежности к Иисусу является то, как мы ведем себя с теми, кто причинил нам боль, продолжил Папа: «Господь просит нас отвечать не так, как нам хочется или как поступают другие, а так, как поступает с нами Он, пришедший в мир, чтобы принести прощение грехов. Бог сострадателен и милосерден ко всем, ибо Он видит в каждом человеке сына или дочь. Он не разделяет нас на хороших и плохих, на друзей и врагов. Это делаем мы, заставляя Его страдать. Для него все мы – любимые дети, которых Он хочет обнять и простить», – сказал Франциск, подчеркнув: следует неустанно просить Бога о прощении, принимать его и свидетельствовать о нем. Каждому из нас дана привилегия – быть любимым, быть прощенным.

«Отче, прости им, ибо не знают, что делают»: Иисус провел часы на Кресте с этими словами на устах и в сердце, сказал далее Папа: «Бог не устает прощать. Мы должны понять это, но понять не только умом, но и сердцем: Бог не устает прощать, это мы устаем просить у Него прощения; Он же никогда не устает прощать».

«Отче, прости им, ибо не знают, что делают»: Иисус не только просит о прощении, но и говорит, почему: прости им, ибо не ведают, что творят. Те, кто распял Христа, отметил Папа, заранее подготовили Его убийство, организовали Его арест и суд, и теперь они стоят на Голгофе, чтобы стать свидетелями Его смерти. Однако Христос оправдывает этих жестоких людей, говоря, что «они не знают». Именно так Иисус ведет себя с нами: Он становится нашим защитником. Он идет не против нас, а за нас против нашего греха.

«Отче, прости им, ибо не знают, что делают»: многие слышат эти слова Иисуса, но только один человек откликается на призыв Иисуса оставить прошлое и начать заново – это злодей, распятый рядом с Иисусом, напомнил Святейший Отец: «Благоразумный разбойник принял Бога, когда его жизнь заканчивалась, и таким образом его жизнь началась заново. В аду этого мира он увидел открывающиеся небеса: ‘Ныне же будешь со Мною в раю’». В этом, сказал Папа, заключается чудо Божьего прощения, «которое превратило последнюю просьбу человека, приговоренного к смерти, в первую канонизацию в истории».

В завершение проповеди Святейший Отец призвал верующих твердо держаться уверенности в том, что «Бог может простить любой грех, преодолеть любое расстояние и превратить любую скорбь в ликование»: с Богом мы всегда можем вернуться к жизни. «Глядя на наш жестокий и измученный мир, – сказал Папа Франциск, – Иисус не устает повторять: ‘Отче, прости им, ибо не ведают, что творят’».