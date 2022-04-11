Проповедь Папы Франциска на Вербное воскресенье. Площадь Св. Петра, 10 апреля 2022 года

Проповедь Папы Франциска на Вербное воскресенье. Площадь Св. Петра, 10 апреля 2022 года

Апрель 11, 2022

Спустя два года после начала пандемии вновь совершил Мессу на площади Святого Петра. В тысячи верующих со всего мира собрались перед Ватиканской базиликой, украшенной оливковыми ветвями. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец размышлял над Евангелием дня от Луки (Лк 22,14-23.56), повествующем о страстях Иисуса.

На Голгофе «столкнулись два образа мышления»: в Евангелии слова распятого Иисуса о прощении резко контрастируют со словами тех, кто распял Его, – все они на разные лады твердили Христу одно и то же: «Спаси Себя Самого». В ответ на эти насмешки Иисус не защищается и не оправдывается: Он молится Отцу за Своих палачей и одаривает милостью благоразумного разбойника. В «самой жгучей физической боли» Своих страстей Он говорит: «Отче, прости им» (ст. 34). Бог поступает так же и с нами, пояснил Папа: «Когда мы своими действиями причиняем Ему боль, Бог страдает, но у Него есть лишь одно желание – простить нас». Святейший Отец призвал верующих созерцать Иисуса на Кресте и благодарить Его за любовь, ведь «мы никогда не получали более нежного и сострадательного взгляда» и более нежных объятий, поскольку там, «будучи распятым, в самый трудный момент Иисус исполняет Свою самую трудную заповедь: любовь к врагам».

Но мы часто ведем себя совсем по-другому, продолжил Папа: много думаем о тех, кто нас обидел или разочаровал; о тех, кто разозлил нас или не понял. Мы погружаемся в эти обиды и зализываем раны, нанесенные людьми, жизнью, историей. Сегодня, подчеркнул Святейший Отец, Иисус учит нас не оставаться в этом состоянии, а действовать в ответ, чтобы разорвать порочный круг зла и печали: отвечать на гвозди жизни любовью, а на удары ненависти – лаской прощения.

Знаком нашей принадлежности к Иисусу является то, как мы ведем себя с теми, кто причинил нам боль, продолжил Папа: «Господь просит нас отвечать не так, как нам хочется или как поступают другие, а так, как поступает с нами Он, пришедший в мир, чтобы принести прощение грехов. Бог сострадателен и милосерден ко всем, ибо Он видит в каждом человеке сына или дочь. Он не разделяет нас на хороших и плохих, на друзей и врагов. Это делаем мы, заставляя Его страдать. Для него все мы – любимые дети, которых Он хочет обнять и простить», – сказал Франциск, подчеркнув: следует неустанно просить Бога о прощении, принимать его и свидетельствовать о нем. Каждому из нас дана привилегия – быть любимым, быть прощенным.

«Отче, прости им, ибо не знают, что делают»: Иисус провел часы на Кресте с этими словами на устах и в сердце, сказал далее Папа: «Бог не устает прощать. Мы должны понять это, но понять не только умом, но и сердцем: Бог не устает прощать, это мы устаем просить у Него прощения; Он же никогда не устает прощать».

«Отче, прости им, ибо не знают, что делают»: Иисус не только просит о прощении, но и говорит, почему: прости им, ибо не ведают, что творят. Те, кто распял Христа, отметил Папа, заранее подготовили Его убийство, организовали Его арест и суд, и теперь они стоят на Голгофе, чтобы стать свидетелями Его смерти. Однако Христос оправдывает этих жестоких людей, говоря, что «они не знают». Именно так Иисус ведет себя с нами: Он становится нашим защитником. Он идет не против нас, а за нас против нашего греха.

«Отче, прости им, ибо не знают, что делают»: многие слышат эти слова Иисуса, но только один человек откликается на призыв Иисуса оставить прошлое и начать заново – это злодей, распятый рядом с Иисусом, напомнил Святейший Отец: «Благоразумный разбойник принял Бога, когда его жизнь заканчивалась, и таким образом его жизнь началась заново. В аду этого мира он увидел открывающиеся небеса: ‘Ныне же будешь со Мною в раю’». В этом, сказал Папа, заключается чудо Божьего прощения, «которое превратило последнюю просьбу человека, приговоренного к смерти, в первую канонизацию в истории».

В завершение Святейший Отец призвал верующих твердо держаться уверенности в том, что «Бог может простить любой грех, преодолеть любое расстояние и превратить любую скорбь в ликование»: с Богом мы всегда можем вернуться к жизни. «Глядя на наш жестокий и измученный мир, – сказал Папа Франциск, – Иисус не устает повторять: ‘Отче, прости им, ибо не ведают, что творят’».

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