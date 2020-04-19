Проповедь Папы Франциска на Святой Мессе воскресенья Октавы Пасхи (праздник Божия Милосердия). 19 апреля 2020 г., Рим, храм Санто-Спирито-ин-Сассия

Предлагаем вниманию наших читателей проповедь Папы Франциска во 2-е воскресенье Пасхального времени в переводе русской службы Vatican News:

В прошлое воскресенье мы праздновали Воскресение Учителя, сегодня мы увидели воскресение ученика. Прошла одна неделя, которую ученики, хотя и видели Воскресение, провели в страхе, «за закрытыми дверями» (см. Ин 20,26), даже не сумев убедить в Воскресении единственного отсутствующего, Фому. Как поступает Иисус перед лицом такого боязливого неверия? Он возвращается на то же место, «посреди» учеников, и повторяет то же самое приветствие: «Мир вам!» (Ин 20,19.26). Он начинает всё заново. Воскресение ученика начинается именно отсюда, с этого верного и терпеливого милосердия, с осознания того, что Бог неустанно протягивает Свою руку, поднимая нас после падений. Он хочет, чтобы мы видели в Нём не хозяина, с которым мы должны сводить счёты, а родного Отца, Который всегда поднимает нас на ноги. В жизни мы идём потихоньку, как ребёнок, который только начинает ходить и падает; пара шагов – и он снова на земле; он снова и снова падает, и каждый раз отец подхватывает его. Рука, которая всегда нас возносит – это милосердие: Бог знает, что без милосердия мы падаем, и чтобы мы ходили, нас нужно снова поднимать на ноги.

Кто-то возразит: «Но я никогда не перестану падать!». Господь знает это и всегда готов подхватить тебя. Он не хочет, чтобы мы постоянно думали о своих падениях, но чтобы мы взирали на Того, Кто в падениях видит детей, которых нужно поднимать, Кто в несчастьях видит детей, которых нужно милосердно любить. Сегодня, в этой церкви, ставшей римским святилищем Милосердия, в воскресенье, которое 20 лет назад Иоанн Павел II посвятил Божьему Милосердию, мы с уверенностью принимаем это послание. Господь Иисус сказал святой Фаустине: «Я – сама Любовь и само Милосердие. Не существует нищеты, которая могла бы помериться с Моим милосердием» (Дневник, 14 сентября 1937 г.). Однажды святая с радостью сказала Иисусу, что она отдала Ему всю свою жизнь, всё, что имела. Но ответ Иисуса обескуражил: «Ты не пожертвовала Мне то, что действительно принадлежит тебе». Но что эта святая монахиня хранила для себя? Иисус милостиво сказал ей: «Дочь Моя, отдай мне свою нищету» (10 октября 1937 г.). Мы также можем задаться вопросом: «Отдал ли я Господу свою нищету? Показал ли я Ему свои падения, чтобы Он мог поднять меня?». Или же есть что-то ещё, что я держу внутри себя? Грех, сожаление о прошлом, внутренняя рана, обида на кого-то, идея о каком-то конкретном человеке… Господь ждёт, чтобы мы принесли Ему наши несчастья, дабы Он мог показать нам Своё милосердие.

Возвратимся к ученикам. Они оставили Господа во время Страстей и чувствовали себя виновными. Но, встретив их, Иисус не произносит длинных проповедей. Им – израненным изнутри – Он показывает Свои раны. Фома может прикоснуться к ним и познать любовь; он узнаёт, как сильно страдал Иисус за него, – бросившего Его. В этих ранах он прикасается рукой к нежной близости Божьей. Принимая милосердие, опоздавший Фома превосходит других учеников: он верит не только в Воскресение, но и в безграничную любовь Божью. И он совершает самое простое и прекрасное исповедание веры: «Господь мой и Бог мой!» (Ин 20,28). Это и есть воскресение ученика: оно происходит, когда его хрупкое и раненое человечество соприкасается с Человечеством Иисуса. Именно там рассеиваются сомнения, там Бог становится моим Богом, там человек начинает заново принимать самого себя и любить собственную жизнь.

Дорогие братья и сёстры, в испытании, которое мы переживаем, мы тоже, как Фома, оказались уязвимыми со своими страхами и сомнениями. Мы нуждаемся в Господе, Который видит в нас не только недостатки, но и неудержимую красоту. С Ним мы заново открываем себя драгоценными в нашей слабости. Открываем, как же мы похожи на красивые кристаллы, хрупкие и драгоценные одновременно. И если подобно кристаллу мы будем прозрачны перед Ним, то Его свет – Свет Милосердия – засияет в нас и через нас во всём мире. По этой причине, как сказано в Послании Петра, мы должны радоваться, «даже если сейчас какое-то время ‹…› и приходится страдать в различных испытаниях» (1 Петр 1,6).

В этот праздник Милосердия Божия самая прекрасная весть приходит от ученика, который прибыл последним. Лишь только его, Фомы, не было с другими. Но Господь ждал его. Милосердие не бросает тех, кто остаётся позади. Теперь, когда мы думаем о медленном и тяжёлом пути выхода из пандемии, закрадывается именно эта опасность: забыть о тех, кто остался позади. Существует риск, что нас поразит ещё более страшный вирус, вирус безразличного эгоизма. Он передаётся от идеи, что жизнь улучшается, если она будет лучше для меня; что всё будет в порядке, если всё будет хорошо для меня самого. Мы начинаем с этого, а затем приходим к человеческой селекции, к отвержению бедных, жертвуя на алтарь прогресса тех, кто отстаёт. Однако нынешняя пандемия напоминает, что между теми, кто страдает, нет ни различий, ни границ. Мы все одинаково уязвимы, все равны, все драгоценны. То, что происходит, потрясает всех нас изнутри: настало время устранить неравенство и исцелить несправедливость, которая подрывает здоровье всего человечества! Будем же учиться у раннехристианской общины, описанной в Книге Деяний Апостольских. Она получила милосердие и жила по милосердию: «Все же верующие, – говорится в тексте, – были вместе и имели всё общее. И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого» (Деян 2,44-45). Это не идеология, это христианство.

После Воскресения Иисуса в общине апостолов лишь один отстал от группы: остальные ждали Его. Сегодня, похоже, всё наоборот: малая часть человечества продвинулась вперёд, в то время как большинство осталось позади. И каждый может сказать: «Это сложные проблемы, не мне заботиться о нуждающихся, о них должны думать другие!». После встречи с Иисусом святая Фаустина написала так: «В страдающей душе мы должны видеть распятого Иисуса, а не дармоеда и обузу для общины… (Господи), Ты даёшь нам возможность упражняться в делах милосердия, а мы упражняемся в суждениях» (Дневник, 6 сентября 1937 г.). Но однажды она сама пожаловалась Иисусу, что люди милосердные становятся наивными. Она спросила: «Господи, но если моей добротой часто злоупотребляют?». Иисус ответил: «Дочь Моя, пусть это тебя не интересует, ты всегда будь милостива ко всем» (24 декабря 1937 г.). Именно ко всем: давайте не будем думать лишь о собственных интересах, о личных целях. Давайте увидим в этом испытании возможность подготовить завтрашний день для всех, не отвергая никого: для всех. Потому что без совокупного видения ни у кого не будет будущего.

Сегодня беззащитная и обезоруживающая любовь Иисуса воскрешает сердце ученика. Давайте же, как апостол Фома, примем милосердие, спасение мира. И будем милосердны к тем, кто слабее: только так мы восстановим новый мир.