Проповедь Папы Франциска на святой Мессе Пепельной среды. 26 февраля 2020 г., базилика Святой Сабины на Авентинском холме

Мы входим в Великий Пост через обряд посыпания пеплом: «Прах ты и в прах возвратишься» (ср. Быт 3,19). Пепел, возлагаемый на наши головы, символически повергает нас на землю, напоминая, что мы – прах и в прах возвратимся. Мы немощны, слабы и смертны. Проходят века и тысячелетия, а мы приходим и уходим; перед необъятностью галактик и космоса мы ничто. Мы – пыль во Вселенной, однако же пыль, возлюбленная Богом. Господу угодно было собрать эту пыль Своими руками и вдохнуть в нее дыхание жизни (ср. Быт 2,7). Таким образом оказывается, что мы

– драгоценная пыль; пыль, предназначенная к жизни вечной. Мы – прах земной, на который Бог излил свет небес Своих; прах, в который Он вложил Свои мечты. Мы – надежда Бога, Его сокровище, Его слава.

Пепел, таким образом, напоминает нам о должном направлении нашей экзистенции: это переход от бытия прахом к полноте жизни. Мы – прах, земля, глина, но если мы позволяем Божьим рукам лепить себя, то становимся чем-то чудесным. Но чаще всего, особенно в трудные времена переживаемого одиночества, мы воспринимаем себя только как прах. Однако Господь подбадривает нас: в Его глазах само наше ничтожество обладает бесконечной ценностью. Так давайте же воспримем эту истину близко к сердцу: мы рождены, чтобы быть любимыми; мы рождены, чтобы быть чадами Божьими!

Дорогие братья и сестры, давайте будем помнить об этом, прежде всего теперь, когда мы входим в великопостное время. Ибо Великий Пост – это не время бесполезных проповедей, а время осознания того, что мы, хоть и являемся ничтожным прахом, однако любимы Богом. Это время благодати, время, когда Бог взирает на нас с особенной любовью и таким образом изменяет нашу жизнь. Мы были помещены в этот мир, чтобы перейти из состояния праха к жизни. Так не будем же превращать свои надежды и мечты о нас Бога в прах и пепел! Так не будем же смиряться! Но вы можете спросить: «Как же мне доверять? Мир разваливается на куски, опасения множатся, вокруг нас так много злобы, общество становится всё менее и менее христианским…». А разве вы не верите, что Бог может преобразить наш прах в нечто славное!?

Пепел, который возлагается на нашу голову, призван повлиять на мысли, проходящие через наш разум. Мысли о том, что, будучи детьми Божьими, мы не можем позволить себе всю жизнь гоняться за пылью. Таким же образом в нашем сердце является вопрошание: «Для чего я живу?». Если только ради мимолетных феноменов мира сего, то мне придется обратиться в прах. Я стану прахом, если отвергну то, что Бог сделал в моей жизни. Если я живу только для того, чтобы зарабатывать деньги, хорошо проводить время, так или иначе повышать свой статус или продвигаться по службе, то это значит, что вся моя жизнь – пыль. Если я несчастлив в жизни из-за того, что, по моему мнению, меня недостаточно уважают, что я недополучаю чего-то, на что, по моему убеждению, имею право, то я просто смотрю на пыль и вижу одну только пыль. Это совсем не то, ради чего мы были посланы в этот мир. Мы значим несравненно больше. Нам следует жить для чего-то несравненно большего: ради того, чтобы сделать реальной мечту Божию, чтобы воплотить Его любовь. Наши головы посыпают пеплом, чтобы огонь любви возгорелся в наших сердцах. Мы – граждане небес, и наша любовь к Богу и ближнему – это наш пропуск на небеса. То, чем мы обладаем на земле, в конечном итоге обратится в прах, от которого нет никакой пользы; зато любовь, которую мы щедро расточаем – в своих семьях, на работе, в церкви и в мире, – спасет нас, ибо она пребудет вечно.

Пепел, которым нас посыпают, напоминает нам и о другом, противоположном направлении движения: от жизни в прах. Повсюду вокруг мы замечаем прах смерти. Прах жизни, обращенной в пепел. Руины, разрушения, войны… Жизнь младенцев, которым не позволили родиться, жизнь отверженных бедняков, жизнь покинутых стариков… Мы продолжаем разрушать самих себя, обращая всё в прах и возвращаясь в прах. А сколько же пепла в наших отношениях! Посмотрите на наши дома и семьи: наши ссоры, наша неспособность разрешить конфликты, наше нежелание извиняться, прощать, начинать всё сначала, упрямое желание любой ценой отстаивать лишь свою свободу и свои права! Вот та сажа, коей марается наша любовь, коей оскверняется наша жизнь. Даже в церкви, в доме Божьем, из-за нашего нерадения скопилось так много пыли, пыли мирской!

Давайте рискнем взглянуть внутрь себя, в свои сердца: сколько же раз нам доводилось угашать огонь Божий золой лицемерия! Лицемерие – это и есть та сажа, о которой Иисус говорит нам в сегодняшнем Евангелии, и которую мы обязаны удалить. И в самом деле, Господь не только велит нам творить дела милосердия, молиться и поститься, Он велит делать всё это без тени притворства, двуличия или лицемерия (ср. Мф 6,2.5.16). Но как же часто мы делаем что-либо только для того, чтобы становиться узнаваемыми, хорошо выглядеть, тешить свое эго! Как же часто мы именуем себя христианами, но в глубине души охотно предаемся порабощающим нас страстям! Как же часто мы проповедуем одно, а практикуем совсем другое! Сколько же раз мы заставляли себя выглядеть корректными снаружи, лелея при этом обиды внутри! Сколько же двуличия в наших сердцах! Всё это и есть сажа, которая загрязняет, зола, угашающая огонь любви.

Нам необходимо как можно скорее очиститься от запятнавшей наши сердца сажи. Но каким образом? Вняв настоятельному призыву святого Павла, прозвучавшему в сегодняшнем втором чтении: «Примиритесь с Богом!». Апостол Павел не просто просит, он умоляет: «От имени Христова просим вас: примиритесь с Богом!» (2 Кор 5,20). В греческом подлиннике Павел использует не форму активного залога – «примиритесь с Богом!» – а пассивную форму: «станьте примиренными!». Иными словами, святость достигается не нашими собственными усилиями, ибо святость – это благодать! Сами по себе мы не силах удалить сажу, оскверняющую наши сердца. Только Иисус, любящий нас и знающий тайны нашего сердца, может его исцелить. Великий Пост – это и есть время исцеления.

Что же нам предстоит сделать? На пути к Пасхе нам обязательно следует сделать два шага: во-первых, перейти от состояния праха к жизни, от нашей немощной человечности к целительной человечности Иисуса. Для этого нужно остановиться перед Распятием и, созерцая его, повторять: «О, Иисус, Ты так любишь меня, так преобрази же меня… О, Иисус, Ты любишь меня, преобрази меня…». И как только мы ощутим на себе Его любовь, как только при мысли об этой любви на наши глаза навернутся слезы, наступит подходящий момент для второго шага. Его предварит наше решение никогда больше не возвращаться из жизни в прах. Мы сможем получить Божье прощение в Таинстве Покаяния, в коем огонь Божьей любви без остатка испепелит наш грех. Отчие объятия на исповеди внутренне обновят нас и очистят наше сердце. Так позволим же себе примириться с Богом, чтобы в дальнейшем жить сообразно достоинству Его возлюбленных чад; жить так, как это надлежит прощенным и исцеленным грешникам, странникам, шествующим с Ним бок о бок. Так позволим же себе почувствовать себя любимыми, чтобы стать способными отдавать любовь взамен. Так позволим же себе подняться и поспешить навстречу Пасхе! И тогда мы на опыте познаем радость открытия того, как Бог воскрешает нас из пепла.

Перевод «Сибирской католической газеты»