Проповедь кардинала Раньеро Канталамессы на богослужении Воспоминания Страстей Господних. (Ватикан, базилика Св. Петра, 15 апреля 2022 года)

Проповедь кардинала Раньеро Канталамессы на богослужении Воспоминания Страстей Господних. (Ватикан, базилика Св. Петра, 15 апреля 2022 года)

Апрель 16, 2022

В Страстную пятницу 15 апреля Папа Франциск возглавил в базилике Святого Петра торжественное богослужение Воспоминания Страстей Господних. По традиции, проповедь произнёс проповедник Папского дома кардинал . Передает русская служба Vatican News.

В повествовании о Страстях евангелист Иоанн придает особое значение диалогу Иисуса с Пилатом, отметил кардинал и пояснил: Иисус желает дать понять Пилату, что его вопрос – «Ты ли Царь Иудейский?» (Ин 18,33) – серьёзнее, чем он думает; этот вопрос имеет смысл только в том случае, если Пилат не просто повторяет чужое обвинение, а действительно хочет услышать ответ.

Человечество и сегодня не перестаёт задаваться этим вопросом: «Что есть истина?», но продолжает отворачиваться от Того, Кто сказал: «Я пришёл в мир, чтобы свидетельствовать о истине» (Ин 14,6), продолжил кардинал. В сегодняшних спорах о религии и науке, о вере и атеизме поражает то, что в них практически никогда не упоминается имя Иисуса. И если верующие осмеливается упомянуть о Нём и о факте Его воскресения из мёртвых, их сразу пытаются остановить под предлогом того, что они отклонились от темы. Всё происходит так, как будто человека по имени Иисус Христос никогда не существовало. В результате слово «Бог», отметил проповедник, становится неким пустым сосудом, который каждый может наполнить по своему усмотрению. Но именно поэтому Бог позаботился о ясном и недвусмысленном объяснении Своего имени: в Иисусе «Слово стало плотью». Истина стала плотью: отсюда упорное стремление оставить Христа в стороне от рассуждений о Боге.

Говорят, в мире слишком много несправедливости и страданий, чтобы верить в Бога, однако без веры в окончательное торжество истины и добра зло становится сильнее, подчеркнул кардинал. «Воскресение Иисуса из мёртвых, которое мы будем праздновать через два дня, является обещанием того, что этот триумф наступит, ибо он уже начался с Ним». Поэтому для нас важно внять призыву святого Павла и примириться с Богом, не тратить понапрасну нашу жизнь, если мы хотим знать, что жили ради чего-то.

Диалог Иисуса с Пилатом однако дает повод задуматься ещё об одном: «Твой народ и первосвященники предали Тебя мне» (Ин 18,35). Люди Твоей Церкви, Твои священники оставили Тебя; они дискредитировали Твоё имя ужасными проступками. Должны ли мы по-прежнему верить в Тебя? В качестве ответа на этот вопрос проповедник Папского дома процитировал Толкина: «Наша любовь может остыть, а наша воля ослабеть от зрелища недостатков, глупости и грехов Церкви и её служителей, но я не верю, что те, кто истинно уверовал однажды, оставляют веру по этим причинам, и меньше всего те, кто хоть немного знает историю. В конце концов, такого результата следовало ожидать. Это началось ещё до Пасхи с предательства Иуды, отречения Симона Петра, бегства апостолов… Значит, мы должны плакать? Да, – посоветовал своему сыну, – но об Иисусе; о том, что Он должен претерпеть, а не о нас самих. Плакать – добавляем мы сегодня – вместе с жертвами и о жертвах наших грехов».

Завершая проповедь, кардинал Канталамесса сказал:

«В этом году мы празднуем Пасху не под радостный звон колоколов, а под шум бомб и взрывов, происходящих недалеко отсюда. Мы помним, что сказал Иисус, услышав о крушении Силоамской башни: ‘Если не покаетесь, все так же погибнете’ (Лк 13,5). Если вы не перекуете мечи свои на орала, и копья свои – на серпы (Ис 2,4), вы все так же погибнете! Недавние события неожиданно напомнили нам вот о чем: мировой порядок может меняться от одного дня к другому. Все проходит, все стареет; всё – не только ‘блаженная юность’ – исчезает. Есть только один способ избежать течения времени, которое тащит за собой всё: обратиться к вечному! Поставьте ноги на твёрдую землю! Пасха означает переход: давайте же, преподобные отцы, братья и сестры, в этом году совершим настоящую Пасху: перейдём к Тому, Кто не преходит. Давайте перейдем сейчас сердцем, прежде чем однажды мы совершим этот переход телом!».

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