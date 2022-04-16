Проповедь кардинала Раньеро Канталамессы на богослужении Воспоминания Страстей Господних. (Ватикан, базилика Св. Петра, 15 апреля 2022 года)

В Страстную пятницу 15 апреля Папа Франциск возглавил в базилике Святого Петра торжественное богослужение Воспоминания Страстей Господних. По традиции, проповедь произнёс проповедник Папского дома кардинал Раньеро Канталамесса. Передает русская служба Vatican News.

В повествовании о Страстях евангелист Иоанн придает особое значение диалогу Иисуса с Пилатом, отметил кардинал и пояснил: Иисус желает дать понять Пилату, что его вопрос – «Ты ли Царь Иудейский?» (Ин 18,33) – серьёзнее, чем он думает; этот вопрос имеет смысл только в том случае, если Пилат не просто повторяет чужое обвинение, а действительно хочет услышать ответ.

Человечество и сегодня не перестаёт задаваться этим вопросом: «Что есть истина?», но продолжает отворачиваться от Того, Кто сказал: «Я пришёл в мир, чтобы свидетельствовать о истине» (Ин 14,6), продолжил кардинал. В сегодняшних спорах о религии и науке, о вере и атеизме поражает то, что в них практически никогда не упоминается имя Иисуса. И если верующие осмеливается упомянуть о Нём и о факте Его воскресения из мёртвых, их сразу пытаются остановить под предлогом того, что они отклонились от темы. Всё происходит так, как будто человека по имени Иисус Христос никогда не существовало. В результате слово «Бог», отметил проповедник, становится неким пустым сосудом, который каждый может наполнить по своему усмотрению. Но именно поэтому Бог позаботился о ясном и недвусмысленном объяснении Своего имени: в Иисусе «Слово стало плотью». Истина стала плотью: отсюда упорное стремление оставить Христа в стороне от рассуждений о Боге.

Говорят, в мире слишком много несправедливости и страданий, чтобы верить в Бога, однако без веры в окончательное торжество истины и добра зло становится сильнее, подчеркнул кардинал. «Воскресение Иисуса из мёртвых, которое мы будем праздновать через два дня, является обещанием того, что этот триумф наступит, ибо он уже начался с Ним». Поэтому для нас важно внять призыву святого Павла и примириться с Богом, не тратить понапрасну нашу жизнь, если мы хотим знать, что жили ради чего-то.

Диалог Иисуса с Пилатом однако дает повод задуматься ещё об одном: «Твой народ и первосвященники предали Тебя мне» (Ин 18,35). Люди Твоей Церкви, Твои священники оставили Тебя; они дискредитировали Твоё имя ужасными проступками. Должны ли мы по-прежнему верить в Тебя? В качестве ответа на этот вопрос проповедник Папского дома процитировал Толкина: «Наша любовь может остыть, а наша воля ослабеть от зрелища недостатков, глупости и грехов Церкви и её служителей, но я не верю, что те, кто истинно уверовал однажды, оставляют веру по этим причинам, и меньше всего те, кто хоть немного знает историю. В конце концов, такого результата следовало ожидать. Это началось ещё до Пасхи с предательства Иуды, отречения Симона Петра, бегства апостолов… Значит, мы должны плакать? Да, – посоветовал Толкин своему сыну, – но об Иисусе; о том, что Он должен претерпеть, а не о нас самих. Плакать – добавляем мы сегодня – вместе с жертвами и о жертвах наших грехов».

Завершая проповедь, кардинал Канталамесса сказал:

«В этом году мы празднуем Пасху не под радостный звон колоколов, а под шум бомб и взрывов, происходящих недалеко отсюда. Мы помним, что сказал Иисус, услышав о крушении Силоамской башни: ‘Если не покаетесь, все так же погибнете’ (Лк 13,5). Если вы не перекуете мечи свои на орала, и копья свои – на серпы (Ис 2,4), вы все так же погибнете! Недавние события неожиданно напомнили нам вот о чем: мировой порядок может меняться от одного дня к другому. Все проходит, все стареет; всё – не только ‘блаженная юность’ – исчезает. Есть только один способ избежать течения времени, которое тащит за собой всё: обратиться к вечному! Поставьте ноги на твёрдую землю! Пасха означает переход: давайте же, преподобные отцы, братья и сестры, в этом году совершим настоящую Пасху: перейдём к Тому, Кто не преходит. Давайте перейдем сейчас сердцем, прежде чем однажды мы совершим этот переход телом!».