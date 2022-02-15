Программа богослужений Папы Франциска на март

Зал печати Святейшего Престола обнародовал план мероприятий, в которых на протяжении месяца марта примет участие Папа Франциск. Сообщает русская служба Vatican News.

В Пепельную среду 2 марта в 16 часов 30 минут Святейший Отец возглавит покаянное богослужение, которое начнётся с молитвы в церкви Святого Ансельма на Авентийском холме и продолжится покаянной процессией к базилике Святой Сабины. В этом древнем храме в 17 часов Епископ Рима совершит Евхаристическое богослужение с обрядом возложения пепла.

В пятницу 4 марта в 10 часов 30 минут в Зале консистории Апостольского дворца Святейший Отец возглавит очередную публичную консисторию, на которой будут рассмотрены некоторые процессы канонизации блаженных Католической Церкви.

В пятницу 25 марта в 17 часов Епископ Рима возглавит в базилике Святого Петра Покаянную литургию.