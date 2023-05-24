Проект «Межрелигиозный диалог через культуру» открылся в Казани

Открытие масштабного общероссийского проекта «Межрелигиозный диалог через культуру» состоялось в ходе XIV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» 2023, который был организован в столице Республики Татарстан 18-19 мая, сообщает «Благовест-инфо».

Эта инициатива реализуется Ассоциацией «Святыни неразделенного христианства» (действует на базе Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино) с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Первое мероприятие проекта, семинар «Вера, культура, ответственность – общемировые задачи XXI века», прошло 18 мая в Национальной библиотеке Республики Татарстан при поддержке регионального министерства культуры. Прозвучали приветствия директора Национальной библиотеки Республики Татарстан Мадины Тимерзяновой; муфтия Татарстана, председателя Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиля Самигуллина (зачитал заместитель муфтия Ильфар Хасанов) и митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла (зачитал проректор по научно-богословской работе Казанской православной духовной семинарии протоиерей Сергий Шкуро).

Модерировал семинар автор и руководитель проекта «Межрелигиозный диалог через культуру», заместитель генерального директора Библиотеки иностранной литературы по межрегиональному и международному сотрудничеству, руководитель Ассоциации «Святыни неразделенного христианства» Мигель Паласио. Он отметил, что для старта проекта, призванного выявить накопленный опыт и, главное, потенциал культурных институций в сближении между религиями и народами многонациональной России, Республика Татарстан была выбрана как исторически исключительно важный пример отнюдь не сосуществования, а дружеских, партнерских и взаимоуважительных отношений разных религиозных и этнокультурных традиций.

Мигель Паласио представил вводный доклад – «Пространство культуры как площадка диалога и взаимодействия религий», раскрывающий принципы работы Библиотеки иностранной литературы по налаживанию межкультурной коммуникации и проводимые библиотекой многочисленные мероприятия религиозной тематики. В частности, было уделено внимание идее Екатерины Гениевой отмечать главные праздники народов мира: многолетний директор «Иностранки» справедливо полагала, что поликультурный календарь приучает аудиторию библиотеки к культурному и религиозному разнообразию. В финале своего выступления Мигель Паласио анонсировал скорое открытие в Библиотеке иностранной литературы Центра межрелигиозного диалога.

Затем о современной цифровой среде высшего учебного заведения культуры в развитии взаимопонимания между традиционными религиями и народами Российской Федерации рассказала ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева. Прозвучали доклады руководителей и представителей библиотечных и музейных институций Республики Татарстан и соседних регионов: директора Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан Азата Ибрагимова, директора Дворца книги – Ульяновской областной научной библиотеки имени В.И. Ленина Светланы Нагаткиной, директора Оренбургской областной универсальной научной библиотеки имени Н.К. Крупской Светланы Мячиной, заместителя председателя Миссионерского отдела Казанской епархии иерея Александра Данилова, заместителя директора Национальной библиотеки Республики Татарстан Ирека Хадиева и других.

Завершил семинар заместитель Министра культуры Республики Татарстан Дамир Натфуллин. Он пожелал воплотить практикум и знания, полученные на семинаре, в реальных делах.

Запись мероприятия можно посмотреть на портале Культура.рф.