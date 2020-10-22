Приступил к работе новый Апостольский нунций в Республике Беларусь

21 октября 2020 г. Апостольский нунций в Республике Беларусь архиепископ Анте Йозич встретился с заместителем министра иностранных дел этой страны Сергеем Алейником. Поводом для встречи стало вручение представителем Папы копии верительных грамот. В ходе беседы дипломатами были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня и была подтверждена взаимная заинтересованность в активизации белорусско-ватиканского сотрудничества. Сергей Алейник пожелал архиепископу Анте Йозичу активной плодотворной работы в Республике Беларусь.

Новый Апостольский нунций в Республике Беларусь получил это назначение 21 мая 2020 г. 53-летний ватиканский дипломат хорватского происхождения приехал в страну 11 октября. Напомним, что Сергей Алейник является также Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси при Святом Престоле.

По материалам Vatican News