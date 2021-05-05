Присоединяйтесь с Розарием в руках к ежедневному прямому эфиру из богородичных святилищ в рамках молитвенного «марафона»

«В этом месяце мае, под началом святилищ во всём мире, будем молиться Святым Розарием о прекращении пандемии и возобновлении социальной жизни и трудовой деятельности» (Папа Франциск, общая аудиенция 5 мая 2021 г).

Богородичная молитва, организованная Папским советом по содействию новой евангелизации, объединяет святилища по всему миру, которые взывают к Пресвятой Деве Марии об избавлении человечества от губительной пандемии COVID-19.

Ниже приводится список святилищ, в которых каждый день в 18 часов по центральноевропейскому стандартному времени (CET) возносится молитва Святого Розария. Переходя по указанным ссылкам, присоединяйтесь ко всемирному молебну заступничества в прямом эфире:

Суббота 1 мая, 18.00: Ватиканская базилика (Пресвятая Дева Мария Скоропомощница), Ватикан – Видеозапись

Суббота 1 мая, 19.00: Святилище Уолсингемской Богоматери (Уолсингем), Великобритания – Видеозапись

Воскресенье 2 мая, 18.00: Святилище Христа Спасителя и Богоматери Марии (Элеле), Нигерия – Видеозапись

Понедельник 3 мая, 18.00: Святилище Ченстоховской Богоматери (Ченстохова), Польша – Видеозапись

Вторник 4 мая, 18.00: Базилика Благовещения (Назарет), Израиль – Видеозапись

Среда 5 мая, 18.00. Святилище Богоматери Святого Розария (Намьянг), Южная Корея – Прямая трансляция

Четверг 6 мая, 18.00: Святилище Богоматери Апаресидской (Сан-Паулу), Бразилия – Прямая трансляция

Пятница 7 мая, 18.00: Святилище Богоматери мира и доброго странствия (Антиполо), Филиппины – Прямая трансляция

Суббота 8 мая, 18.00: Святилище Луханской Богоматери (Лухан), Аргентина – Прямая трансляция

Воскресенье 9 мая, 18.00: Базилика Святой хижины (Лорето), Италия – Прямая трансляция

Понедельник 10 мая, 18.00: Святилище Нокской Богоматери (Нок), Ирландия – Прямая трансляция

Вторник 11 мая, 18.00: Святилище Богоматери бедных (Банне), Бельгия – Прямая трансляция

Среда 12 мая, 18.00: Святилище Богоматери Африки (Алжир), Алжир – Прямая трансляция

Четверг 13 мая, 18.00: Святилище Богоматери Святого Розария (Фатима), Португалия – Прямая трансляция

Пятница 14 мая, 18.00: Святилище Богоматери здоровья (Вайланканни), Индия – Прямая трансляция

Суббота 15 мая, 18.00: Святилище Богоматери Царицы мира (Меджугорье), Босния – Прямая трансляция

Воскресенье 16 мая, 18.00: Святилище Пресвятой Девы Марии (Сидней), Австралия – Прямая трансляция

Понедельник 17 мая, 18.00: Святилище Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии (Вашингтон), США – Прямая трансляция

Вторник 18 мая, 18.00: Святилище Лурдской Богоматери (Лурд), Франция – Прямая трансляция

Среда 19 мая, 18.00: Святилище дома Богородицы (Эфес), Турция – Прямая трансляция

Четверг 20 мая, 18.00: Святилище Богородицы милосердия (Эль-Кобре), Куба – Прямая трансляция

Пятница 21 мая, 18.00: Святилище Нагасакской Богоматери (Нагасаки), Япония – Прямая трансляция

Суббота 22 мая, 18.00: Святилище Пресвятой Девы Мари Монтсерратской (монастырь Монсеррат), Испания – Прямая трансляция

Воскресенье 23 мая, 18.00: Базилика Нотр-Дам-дю-Кап (Труа–Ривьер), Канада – Прямая трансляция

Понедельник 24 мая, 18.00: Святилище Лурдской Богоматери (Ньяунлебин), Мьянма – Прямая трансляция

Вторник 25 мая, 18.00: Национальное святилище Богоматери Та’Пину (остров Гозо), Мальта – Прямая трансляция

Среда 26 мая, 18.00: Святилище Гваделупской Богоматери (Мехико), Мексика – Прямая трансляция

Четверг 27 мая, 18.00: Святилище Зарваницкой Богоматери (Зарваница), Украина – Прямая трансляция

Пятница 28 мая, 18.00: Святилище Чёрной Мадонны (Альтёттинг), Германия – Прямая трансляция

Суббота 29 мая, 18.00: Святилище Ливанской Богоматери (Харисса), Ливан – Прямая трансляция

Воскресенье 30 мая, 18.00: Святилище Богоматери Святого Розария (Помпеи), Италия – Прямая трансляция

Понедельник 31 мая, 18.00: Ватиканские сады, Ватикан – Прямая трансляция



Источник: Vatican News