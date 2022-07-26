Примирение возможно только на Кресте. Встреча Папы с индейцами Канады (+ ФОТО)

Во второй половине дня 25 июля в церкви Святейшего Сердца в Эдмонтоне Папа Франциск встретился с коренными народами и с прихожанами храма: среди участников встречи были и представители канадских индейцев, метисов и инуитов, с которыми Святейший Отец уже встречался в Ватикане несколько месяцев назад. Имея в виду тяжелые раны, нанесенные коренным народам в школах-интернатах в процессе их ассимиляции, Папа тогда отметил, что эффективный путь исцеления требует конкретных действий. Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к прихожанам – как из коренного населения, так и из иммигрантов и местных жителей, — Папа констатировал, что приход Святейшего Сердца в Эдмонтоне – это «дом для всех», открытый и инклюзивный, каким и должна быть Церковь, семья детей Божиих. Выразив признательность местным верующим за близость к бедным и гостеприимство, Папа с сожалением отметил, что «и в Церкви к хорошей пшенице примешиваются сорняки». Именно они побудили Папу отправиться в паломничество покаяния – покаяния за зло, причиненное коренным народам многими христианами.

Ключевым словом в этой речи Папы Франциска было примирение. Папа подчеркнул, что «примирение, осуществленное Христом, не было внешним соглашением о мире, чем-то вроде компромисса для удовлетворения сторон»; не было оно и «миром, упавшим с неба». Апостол Павел поясняет, что Иисус примирил, соединив две далекие друг от друга реальности в одну (ср. Еф,2,14), и Он сделал это посредством Креста. Иисус примиряет нас между собой на Кресте, который есть древо жизни, подчеркнул Папа и сослался на символику дерева в культуре коренных народов: соединенное с землей корнями, дерево насыщает кислородом через листья и питает нас своими плодами. С вершины Своего Креста Иисус собрал воедино самые отдаленные народы, исцелив и примирив всё.

Однако, как нельзя стереть попранное достоинство, невозможно стереть и стыд, наполняющий верующих из-за содеянного зла.

«Вот в каком направлении нудно идти: вместе смотреть на Христа, на обманутую любовь, распятую за нас; взирать на распятого Иисуса во многих учениках школ-интернатов. Если мы хотим примириться между собой и в себе, примириться с прошлым, примириться с причиненным злом и израненной памятью, с травматичными событиями, которые не может исцелить никакое человеческое утешение, необходимо поднимать взор к распятому Иисусу и черпать мир от Его алтаря».

Еще один аспект примирения заключается в том, что Иисус примирил нас в едином теле, каким является Церковь: «Церковь – это живое тело примирения». Но взирая на эту неизгладимую боль, которую многие испытывали в этих местах, внутри церковных институтов, можно чувствовать лишь гнев и стыд», — подчеркнул Папа, добавив, что все это случилось потому, что люди поддались обмирщению, не следуя логике Бога. Господь никогда не подавляет и не принуждает: Он любит, освобождает и оставляет свободными. Некоторые путают евангельское примирение с прозелитизмом, добавил Папа, однако «нельзя возвещать Бога способом, противоположным Богу». Увы, это очень часто происходило в истории: «Бог предлагает Себя просто и смиренно, у нас же всегда есть искушение навязать Его и навязать себя во имя Его».

Папа завершил речь молитвой:

«Иисусе, распятый и воскресший, Ты, Который живешь в этом Твоем народе, желаешь воссиять через наши общины и наши культуры, возьми нас за руку и посреди пустынь направляй стопы наши по путям примирения».