Примасом чешских католиков стал архиепископ Граубнер

Титул архиепископа Пражского в субботу принял Ян Граубнер и таким образом, согласно действующим канонам Католической Церкви, он стал примасом чешских католиков, обладающим высшей духовной юрисдикцией над прочими епископами республики. Торжественная Месса с участием премьер-министра страны Петра Фиалы состоялась в кафедральном соборе Святых Вита, Вацлава и Войтеха в Пражском граде, сообщает ТАСС.

На Святой Мессе новый примас символически принял духовную заботу о чешских католиках от своего предшественника кардинала Доминика Дуки, возглавлявшего Пражскую архиепархию в течение последних 12 лет. Он вышел на покой по возрасту. В апреле ему исполнилось 79 лет.

Архиепископу Яну Граубнеру 29 августа исполнится 74 года. С 1992 года он нес служение архиепископом Оломоуцким и духовно окормлял паству в Моравии — восточной части Чешской республики.

Католическая Церковь является крупнейшей религиозной конфессией в Чешской республике. Согласно состоявшейся в 2021 году переписи населения, ее паства насчитывает 741 тыс. жителей десятимиллионной страны, из которых половина посещает богослужения не менее одного раза в неделю.