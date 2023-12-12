Президент Франции пригласил Папу Римского на повторное освящение собора Нотр-Дам

Президент Французской Республики направит Святейшему Отцу приглашение на повторное освящение собора Парижской Богоматери после его реконструкции, пишет Vatican News.

Эммануэль Макрон объявил 8 декабря 2023 года, что пригласит Папу Франциска принять участие в открытии Собора Парижской Богоматери, которое запланировано ровно через год — 8 декабря 2024 года.

«Надеюсь на это, мы в любом случае его пригласим, — ответил глава государства в интервью France 2 на вопрос о возможном присутствии Епископа Рима на церемонии открытия собора. — Однако сам я не могу предвосхитить ответ Папы», — добавил он.

15 апреля 2019 года в храме вспыхнул пожар, который причинил колоссальный ущерб – обрушилась крыша и часть сводов, а также шпиль.

Собор Парижской Богоматери (также собор Нотр-Дам или Нотр-Дам-де-Пари́, фр. Notre-Dame de Paris) — кафедральный собор архиепархии Парижа, один из символов французской столицы.

Это один из самых известных соборов мира, в том числе благодаря роману французского писателя Виктора Гюго. Он был построен в восточной части острова Сите на реке Сене, в 4-м городском округе, на месте первой христианской церкви Парижа — базилики Святого Стефана, построенной, в свою очередь, на фундаменте галло-римского храма Юпитера.

Строительство базилики длилось более 180 лет (1163-1345). С 10 августа 1806 года в сокровищнице собора хранятся мощи тернового венца Спасителя.