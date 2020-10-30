Президент ФЕОР возложил на «Шарли эбдо» косвенную вину за нападение на церковь в Ницце

Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода осудил нападение исламиста на прихожан церкви в Ницце, но при этом отметил, что журнал «Шарли эбдо», публикующий карикатуры на пророка Мухаммеда, отчасти виновен в случившемся.

«В первую очередь, мы выражаем соболезнования семьям погибших людей и желаем скорейшего восстановления пострадавшим. Безусловно, любой теракт, любое насилие, тем более тогда, когда это приводит к человеческим жертвам, является уголовным преступлением и во всех государствах карается согласно законодательству», — заявил Борода «Интерфаксу».

Он не сомневается, что все преступники должны быть наказаны, и государство должно бороться против совершения преступлений на национальной, расовой или любой другой почве.

«Но вместе с тем, — добавил раввин, — в особенности это касается французской прессы и в частности журнала Charlie Hebdo, в СМИ бесконтрольно публикуется очень много вызывающих материалов и карикатур, которые провоцируют мусульманское население Франции (и не только Франции), которые оскорбляют чувства верующих. И я считаю, что конкретно журнал Charlie Hebdo косвенно несет ответственность за совершенные теракты».

Борода пояснил, что никто не вправе оскорблять религиозные чувства, осквернять святыни, издеваться над святыми текстами и святыми людьми любых конфессий, и должны были быть применены меры административного и отчасти уголовного воздействия к тем французским СМИ, которые разжигали или разжигают межрелигиозную и межнациональную ненависть.

Так, напомнил президент ФЕОР, в России был недавно принят закон об ответственности за разжигание межнациональной и межрелигиозной ненависти.

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Утром 29 октября вооруженный ножом человек зашел в церковь Нотр-Дам в Ницце и убил сторожа и двух женщин. Полиция быстро прибыла к месту происшествия и открыла огонь по террористу. Теперь тот находится в одной из городских больниц.

Президент Франции назвал произошедшее актом исламистского террора.