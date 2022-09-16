Пресс-конференция Папы на борту самолета на пути из Нур-Султана в Рим

Казахстан, который Папа увидел во время Апостольской поездки, стал для него «сюрпризом», как признался сам Святейший Отец во время пресс-конференции на борту самолета по завершении трехдневного визита. Передает русская служба Vatican News.

Папа отметил, что раньше он практически не был знаком с этим регионом: «Я не знал ничего, кроме музыки Бородина». Святейший Отец был впечатлен тем, насколько Казахстану удалось продвинуться вперед за тридцать лет независимости. Говоря о местных жителях, Папа подчеркнул их «дисциплинированность», а также желание развиваться не только в экономическом, но и в культурном плане.

Что касается прошедшего съезда религиозных лидеров, то он свидетельствует о «дальновидности» Казахстана, собравшего вместе «тех, кого обычно не замечают». Эта встреча отнюдь не является выражением релятивизма: «Каждый высказывает свое мнение, все уважают позиции друг друга и беседуют, как братья. Где нет диалога, там либо невежество, либо война».

На вопрос казахстанского журналиста о католическом присутствии в этой стране с мусульманским большинством Папа ответил, что он увидел «католиков, полных энтузиазма, счастливых и жизнерадостных».

Папа упомянул о предстоящих апостольских поездках, подтвердив, что в ноябре состоится запланированная поездка в Бахрейн, а затем будет обсуждаться отложенный с лета визит в Южный Судан и Конго.