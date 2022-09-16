Пресс-конференция Папы на борту самолета на пути из Нур-Султана в Рим

Пресс-конференция Папы на борту самолета на пути из Нур-Султана в Рим

Сентябрь 16, 2022

, который Папа увидел во время Апостольской поездки, стал для него «сюрпризом», как признался сам Святейший Отец во время на борту самолета по завершении трехдневного визита. Передает русская служба Vatican News.

Папа отметил, что раньше он практически не был знаком с этим регионом: «Я не знал ничего, кроме музыки Бородина». Святейший Отец был впечатлен тем, насколько Казахстану удалось продвинуться вперед за тридцать лет независимости. Говоря о местных жителях, Папа подчеркнул их «дисциплинированность», а также желание развиваться не только в экономическом, но и в культурном плане.

Что касается прошедшего съезда религиозных лидеров, то он свидетельствует о «дальновидности» Казахстана, собравшего вместе «тех, кого обычно не замечают». Эта встреча отнюдь не является выражением релятивизма: «Каждый высказывает свое мнение, все уважают позиции друг друга и беседуют, как братья. Где нет диалога, там либо невежество, либо война».

На вопрос казахстанского журналиста о католическом присутствии в этой стране с мусульманским большинством Папа ответил, что он увидел «католиков, полных энтузиазма, счастливых и жизнерадостных».

Папа упомянул о предстоящих апостольских поездках, подтвердив, что в ноябре состоится запланированная поездка в Бахрейн, а затем будет обсуждаться отложенный с лета визит в Южный Судан и Конго.

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