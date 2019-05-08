Пресс-конференция Папы Франциска на борту самолета: о новопреставленном Жане Ванье, православии и блаженном кардинале Степинаце

В начале пресс-конференции на борту самолёта, возвращаясь из Скопье в Рим, Папа Франциск говорил об основателе общины «Ковчег» Жане Ванье, который скончался в 90-летнем возрасте несколькими часами ранее.



«Я знал о болезни Жана Ванье, сестра Женевьева держала меня в курсе, — отметил Папа. — Неделю назад я позвонил ему по телефону, он слушал меня, но едва мог говорить. Я хочу выразить благодарность за его свидетельство. Этот человек умел черпать христианскую силу из тайны смерти, креста и болезни; из тайны тех, кого этот мир отвергает. Он трудился не только ради последних, но и ради тех, кто ещё до своего рождения рискует быть приговорённым к смерти. Именно так он и провёл свою жизнь. Спасибо ему и благодарение Богу за то, что Он даровал нам человека, давшего столь великое свидетельство», — подчеркнул Папа Франциск.

«Национальные Православные Церкви не всегда находятся в согласии между собой: например, они не признали Македонскую Церковь. Но когда нужно покритиковать Католическую Церковь, они всегда единогласны. Например, Сербская Церковь не хотела бы, чтобы кардинал Степинац был причислен к лику святых»: с просьбой прокомментировать эти замечания к Папе Франциску обратился хорватский журналист.

Святейший Отец отметил, что в целом «эти отношения хорошие». Папа сказал, что среди Патриархов он встретил настоящих Людей Божьих, в связи с чем упомянул Патриарха Неофита, Патриарха Илию II, Патриарха Варфоломея и Патриарха Кирилла. «Это великие Патриархи, которые дают свидетельство». Никто однако не лишен недостатков, «в том числе и я», добавил Папа: «В Патриархах я обрел братьев, а некоторые по-настоящему – и я без преувеличений скажу это слово — святые: Люди Божии».



По поводу канонизации блаженного Алоизия Степинаца Папа Франциск сказал следующее: «Степинац – добродетельный человек, и поэтому Церковь провозгласила его блаженным. Ему можно молиться: он блаженный. Но в определенный момент процесса канонизации появились исторические вопросы. Поскольку я должен подписывать канонизацию и несу свою ответственность, я молился, размышлял, советовался и понял, что должен попросить о помощи Иринея: Великого Патриарха Иринея (Ред: Православный Патриарх Иерусалимский). Ириней оказал эту помощь, мы создали совместную историческую комиссию и работали вместе, поскольку как Иринея, так и меня интересует только одно – правда, чтобы не ошибиться. К чему заявлять о святости, если не выяснена правда? Это никому не нужно. Мы знаем, что речь идет о добродетельном человеке, о блаженном, — но чтобы сделать следующий шаг, я искал помощи Иринея для прояснения истины. Сейчас это изучается. Прежде всего создана комиссия, и она высказала свое мнение. Но сейчас изучаются другие вопросы, углубляются некоторые моменты, чтобы правда была отчетлива. Правды я не боюсь, — я боюсь только Божьего суда», — сказал Папа Франциск.

Источник: Vatican News

08 мая 2019, 10:43