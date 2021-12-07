Пресс-конференция на борту самолета: Папа Франциск встретится с Патриархом Кириллом

6 декабря, по завершении 35-го Апостольского визита в Грецию и на Кипр, Папа Франциск ответил на вопросы журналистов, сопровождавших его на борту самолёта. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.



Российская журналистка Вера Щербакова (ИТАР-ТАСС) задала Святейшему Отцу вопрос о том, планирует ли он встретиться с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а также о совместных проектах с православными. По словам Папы, встреча с Патриархом Кириллом не за горами, и конкретная подготовка к ней начнётся уже на следующей неделе, в сотрудничестве с Отделом внешних церковных связей Русской Православной Церкви. «Патриарху предстоит поехать, возможно, в Финляндию, а я всегда готов отправиться в Москву, чтобы пообщаться с братом». Не нужно никаких протоколов для диалога с братьями, с православными братьями Кириллом, Хризостомом, Иеронимом, отметил Папа: встречаясь, «мы говорим друг другу в лицо как братья». «Замечательно, когда братья спорят, потому что они принадлежат одной матери, Матери-Церкви. В чём-то они разделены, – одни из-за своего наследия, другие из-за разделившей их истории. Но мы должны стараться идти вместе, работать сообща и ради единства».



Епископ Рима выразил признательность предстоятелям Элладской и Кипрской Православных Церквей, а также «всем Патриархам, у которых есть это желание идти вместе». Великий православный богослов Иоанн (Зизиулас), отметил Папа, однажды пошутил: мы обретём единство в эсхатоне (в конце времён). «Но это способ сказать о том, что мы не должны стоять на месте и ждать, пока богословы придут к согласию. Говорят, что Афинагор сказал Павлу VI: давайте посадим всех богословов на остров для дискуссий, а сами вместе отправимся в другое место. Но это шутка. Пусть богословы продолжают исследования, потому что это благо для нас и ведёт к правильному пониманию обретения единства. А пока мы вместе будем идти вперёд, вместе молиться, вместе заниматься благотворительностью», – сказал Папа, приведя в пример гуманитарное сотрудничество в Швеции Лютеранской и Католической Церквей.

