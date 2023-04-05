Премьер-министр Боснии и Герцеговины в Ватикане: затронут вопрос расширения ЕС (+ ФОТО)

3 апреля Папа Франциск встретился в Ватикане с премьер-министром Боснии и Герцеговины Боряной Кришто. Боснийский политик побеседовала также с руководством Госсекретариата, обсудив темы инклюзивного диалога и расширения Евросоюза. Сообщает русская служба Vatican News.

«Необходимость продвигать общественно-правовое равенство всех граждан, принадлежащих к каждому из составляющих (общество) народов, равно как и важность инклюзивного диалога между всеми политическими деятелями ради общего блага Боснии и Герцеговины»: так Зал печати Ватикана обобщил тематику бесед Боряны Кришто с Папой и с представителями Госсекретариата: госсекретарем кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Среди затронутых тем – «позитивные двусторонние отношения» и вклад поместной Церкви в общество, а также положение католической общины и некоторые вопросы церковно-государственных отношений. С удовлетворением стороны отметили факт предоставления Боснии и Герцеговины статуса кандидата для вступления в Европейский союз, говорится в официальном сообщении о состоявшейся встрече.