Премьер Франции побывал в Ватикане

Премьер-министр Франции Жан Кастекс, в понедельник впервые побывавший на аудиенции у Святейшего Отца, преподнес понтифику майку с номером 30 Лионеля Месси, который играет в парижском клубе «Пари Сен-Жермен». Как стало известно журналистам, майка подписана футболистом, который как и Папа Франциск, аргентинец. Кроме того, Кастекс подарил Предстоятелю Римско-Католической Церкви раритетное издание романа «Собор Парижской богоматери» Виктора Гюго.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс прибыл в Ватикан, чтобы отметить столетнюю годовщину возобновления дипломатических отношений между Францией и Святейшим Престолом. Это был первый официальный визит премьер-министра Франции в Ватикан с 2009 года.

Кастекс сказал, что во время встречи с Папой, среди прочего, они обсудили положение Церкви во Франции после недавнего отчета комиссии по расследованию злоупотреблений. По его словам, понтифик доверяет Церкви во Франции, когда дело доходит до выводов отчета, и он удовлетворен тем, что реакция Церкви не была отрицанием фактов.

После переговоров с понтификом глава французского правительства убежден, что Церковь не изменит своего подхода к тайне исповеди. Но политик продолжает настаивать на поиске путей и средств, чтобы согласовать это с уголовным законодательством и правами жертв злоупотреблений. Напомним, отказ от тайны признания в делах о сексуальном насилии был одним из постулатов специальной комиссии Франции.

Папская аудиенция длилась 35 минут. После встречи со Святейшим Отцом для французского премьер-министра и сопровождающих его лиц, включая министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана, была организована небольшая экскурсия по собору Святого Петра и в Сикстинскую капеллу.



По материалам Vatican News и ТАСС