Предстоятель азиатского католического епископата заявил о вреде соцсетей

По случаю Всемирного дня социальных коммуникаций, отмечавшегося 24 мая, президент Федерации епископских конференций Азии кардинал Чарльз Маунг Бо выразил обеспокоенность негативными тенденциями в использовании социальных сетей. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

«Часть молодого поколения, – сказал иерарх из Мьянмы, – питается токсичным коктейлем из историй ненависти, насильственных действий, домогательств и порнографии, создающих зависимость, и из других осколочных снарядов негатива». Кардинал отметил, что в Мьянме царит атмосфера насилия, и в этой ситуации вклад социальных медиа в формирование новых поколений весьма сомнителен. Прежде всего речь идет о фейковых новостях, которые наносят ущерб отношениям между людьми и оказывают мощное воздействие на общественную гармонию. «Коронавирус, – добавил кардинал Бо, – может исчезнуть после открытия вакцины, а вирус социальных медиа продолжит наносить смертельные удары по нравственности нашего молодого поколения».

Архиепископ крупнейшего города Мьянмы Янгона отметил, что именно социальные сети «раздробили единство народа на религиозные, этнические и языковые фрагменты».