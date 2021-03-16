Представитель РПЦ заявил, что празднование Пасхи всеми христианами в один день возможно только на основе решений Никейского Собора

Празднование Пасхи в одно время для христиан, в том числе католиков и православных, – благо для христианства, эту идею можно реализовать, следуя решениям Первого Вселенского Собора в Никее, заявил РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).

Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководитель представительства Константинопольского Патриархата при Всемирном Совете Церквей в Женеве архиепископ Тельмесский Иов (Геча) высказался за календарную реформу в православном мире с тем, чтобы установить единую с западными христианами дату празднования Пасхи. «Возвращение всех христианских Церквей к единообразию в вопросе даты празднования Пасхи было бы большим благом для христианского мира. Однако оно возможно только на тех основах, которые были определены Первым Вселенским Собором», – отметил иеромонах Стефан. Он напомнил, что праздновать Пасху в один день – не новая идея для Церкви: такое решение было принято на Первом Вселенском Соборе (в 325 году) и «Православная Церковь неуклонно следует этому решению». «К сожалению, во многих Церквах, которые находятся вне молитвенного общения с Православной Церковью (в частности, Римско-Католическая и протестантские Церкви – ред.), в силу исторических причин изменились правила, по которым рассчитывается дата празднования Пасхи. Таким образом, поменялся не только календарь неподвижных церковных праздников, таких как Рождество Христово, но и Пасхалия, то есть календарь церковных праздников, зависящих от времени празднования Пасхи. Но это не повод для Православных Церквей менять древнейшее и священное для нас установление о времени празднования Пасхи», – пояснил отец Стефан. Он подчеркнул, что Пасхалия – «это догматическое положение». «Отступить от него – значит утратить связь с православной традицией. Для Русской Церкви этот вопрос не может стоять на повестке. Мы придерживаемся учения Вселенских Соборов и Святых Отцов. Это и делает нас православными», – подытожил представитель РПЦ.

Ранее замуправделами Московской Патриархии епископ Савва (Тутунов) в своем Telegram-канале отметил, что идею Константинополя реформировать календарь в православной среде воспримут как дезинтеграционный шаг, а подобные инициативы говорят о «большей заинтересованности по крайней мере части епископата Фанара в сближении с Ватиканом, чем в сохранении православного единства».

Исторически христианские общины высчитывали дату празднования Воскресения Христова по-разному. Единый подход был выработан в 325 году, в Никее, на Первом Вселенском Соборе, тогда еще общем для всех христиан. Однако после разделения Церкви в 1054 году на Западную (Римско-Католическую) и Восточную (Православную), ситуация изменилась. Сейчас католики, протестанты и представители некоторых других конфессий празднуют Пасху не в одно время с православными. В свою очередь, Православные Церкви – вне зависимости от того, какой в конкретной Церкви принят календарь, – празднуют Пасху в одно время, потому что используют правило, выработанное на Первом Вселенском Соборе. Исключением является Финляндская Православная Церковь (автономия в составе Константинопольского Патриархата), которая отмечает главный праздник христианского мира по западной Пасхалии.

В настоящее время Григорианского календаря придерживаются Римско-Католическая Церковь, подавляющее большинство протестантов (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников). Ново-юлианского календаря (принят в ХХ веке) – Православные Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская Церкви и Православная Церковь в Америке. Оставшиеся Поместные Православные Церкви – Русская, Сербская, Иерусалимская, Польская и Грузинская, а также афонские монастыри, часть католиков восточного обряда и некоторые протестанты – следуют Юлианскому календарю.