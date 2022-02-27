Представитель ООН сообщил, что Украину покинули более 150 тыс. человек

Представитель ООН сообщил, что Украину покинули более 150 тыс. человек

Февраль 27, 2022

Верховный комиссар по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что более 150 тыс. украинских беженцев в настоящее время перебрались в соседние государства. Жители Украины из-за боевых действий отправляются в Польшу, Венгрию, Молдавию, Румынию и другие страны.

«Половина из них отправилась в Польшу, а многие — в Венгрию, Молдавию, Румынию и другие страны», — сообщил господин Гранди.

«Перемещение населения на Украине также растет, но военная ситуация затрудняет оценку численности и оказание помощи»,— отметил представитель ООН.


Источник: Коммерсантъ

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