Представитель ООН сообщил, что Украину покинули более 150 тыс. человек

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что более 150 тыс. украинских беженцев в настоящее время перебрались в соседние государства. Жители Украины из-за боевых действий отправляются в Польшу, Венгрию, Молдавию, Румынию и другие страны.

«Половина из них отправилась в Польшу, а многие — в Венгрию, Молдавию, Румынию и другие страны», — сообщил господин Гранди.

«Перемещение населения на Украине также растет, но военная ситуация затрудняет оценку численности и оказание помощи»,— отметил представитель ООН.



Источник: Коммерсантъ