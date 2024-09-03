«Представить себе мир»: международная инициатива в сердце Парижа

С 22 по 24 сентября в Париже состоится международная встреча на тему «Представить себе мир». Как пишет Vatican News, на мероприятие соберутся лидеры мировых религий, политические деятели и представители культуры. Их цель — выразить непримиримость к войне и вообразить мир, основанный на взаимопонимании и солидарности.

Встречу организует Община Святого Эгидия совместно с Парижской архиепархией. Она особо актуальна в условиях нарастающих международных конфликтов, в частности на Украине и Ближнем Востоке, которые рискуют перерасти в глобальные. Люди разных поколений, объединённые стремлением к миру, обменяются мнениями и попытаются донести свои голоса в защиту невинных жертв.

Мероприятие, которое начнётся 22 сентября торжественным открытием в Парижском дворце конгрессов, посетит президент Франции Эммануэль Макрон. Среди приглашённых будут представители христианских Церквей: архиепископ Парижа Лоран Ульрих, архиепископ Киншасы кардинал Фридолин Амбонго Бесунгу, Патриарх Вавилонской Халдейской Церкви кардинал Луис Рафаэль Сакко и католикос-патриарх Ассирийской Церкви Востока Его Святейшество Мар Аву III.

На встречу прибудут и представители иудаизма и ислама, включая делегации с Ближнего Востока, из Пакистана и Индонезии, а также буддизма, индуизма и других азиатских религий. Кроме того, к участию присоединятся видные представители мира экономики и культуры, в том числе французский писатель Амин Маалуф и основатель Общины Святого Эгидия Андреа Риккарди.

Особую значимость мероприятию придаст активное участие гражданского общества, в том числе молодежи из разных уголков Европы, что подчеркнет важность этого события.

Заключительная церемония состоится в атриуме собора Нотр-Дам-де-Пари, где будет оглашено обращение Папы Франциска. Кроме того, прозвучат свидетельства от участников, прибывших из зон конфликта, и будет озвучен призыв к миру, обращённый к международному сообществу.