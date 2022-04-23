Председатель ОВЦС выступил с комментарием относительно организации встречи между Патриархом Кириллом и Папой Франциском

Председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион прокомментировал организацию встречи между Патриархом Кириллом и Папой Римским Франциском:

«Договоренность о проведении встречи в 2022 году была достигнута еще осенью прошлого года. В качестве одной из возможностей рассматривалось проведение встречи на Ближнем Востоке, конкретнее — в Иерусалиме, возможно в июне.

Однако дата и место так и не были объявлены. Более того, ни логистику встречи, ни ее содержательную сторону мы даже не начали прорабатывать. А события двух последних месяцев заставили внести коррективы в планы и отложить встречу. Слишком много возникло бы именно сейчас сложностей при ее подготовке. Это касается и безопасности, и логистики, и освещения встречи в публичном пространстве.

Будем ждать для этого события более благоприятного времени. Недавнее общение Папы и Патриарха при помощи средств дистанционной связи было очень теплым и сердечным. Оно помогло обсудить самые острые вопросы, а остальные оставим на будущее».



Источник: Patriarchia.ru