Председатель ОВЦС выступил на Международном Евхаристическом Конгрессе в Будапеште

По сообщению Службы коммуникации ОВЦС, 6 сентября 2021 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, находящийся в Венгрии по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, открыл работу Международного Евхаристического Конгресса в Будапеште, представив доклад о православном понимании Евхаристии. Мероприятие прошло в одном из крупнейших выставочных центров Венгрии Hungexpo.

В ходе своего выступления митрополит Иларион отметил, что хотя Католическая Церковь и Православная Церковь не состоят в евхаристическом общении, они объединены верой в реальное присутствие Христа в Таинстве Евхаристии. Эта вера нашла особое выражение в литургической и богословской традиции Православной Церкви, понимающей Божественную Литургию как вершину богослужебной жизни, как богослужение, преодолевающее пространственные и временные ограничения.

Говоря о представлении Евхаристии в православном искусстве, иерарх отдельно остановился на традиционной иконографии «Причащение апостолов», охарактеризовав ее как яркое выражение веры в Евхаристию как силу, созидающую единство Церкви. Митрополит Волоколамский Иларион представил святоотеческое понимание причащения Святых Христовых Таин как главного средства достижения обожения, являющегося целью христианской жизни. Особое внимание в выступлении председателя ОВЦС было уделено богослужебным особенностям совершения Евхаристии в Православной Церкви, позволяющим верующим приобщаться к реальности Царства Небесного еще на земле. В завершение своего выступления Владыка Иларион подчеркнул, что Православная Церковь является хранительницей богатейшей традиции, восходящей к Господу Иисусу Христу и ранним Отцам Церкви, и выразил благодарность организаторам мероприятия за возможность представить эту традицию его участникам.

На полях Конгресса председатель ОВЦС пообщался с архиепископом Эстергомским и Будапештским кардиналом Петером Эрдё и другими иерархами Римско-Католической Церкви, а также дал интервью ряду СМИ.