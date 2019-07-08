Председатель Конференции Католических Епископов РФ сообщает…

От председателя Конференции Католических Епископов Российской Федерации Преосвященного Клеменса Пиккеля было получено следующее сообщение: 2 и 3 июля с.г. в Иркутске проходила встреча членов Конференций епископатов России и Казахстана, а также ординариев Средней Азии, в которой также участвовал Апостольский нунций в РФ архиепископ Челестино Мильоре.

Подобные братские встречи, предполагающие обмен пастырским опытом, проводятся с 2013 г. регулярно, с периодичностью в два года. Первый раз местом их проведения был город Алматы, в 2015 г. — Новосибирск, в 2017 г. — Караганда, а вот теперь пришла очередь Иркутска. Тема нынешней встречи звучала следующим образом: «Приход — реальность и перспективы». Первый день был до краев наполнен работой, а во второй день встречи ее участникам была предложена интересная экскурсия на озеро Байкал.