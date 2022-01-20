Предложения Католической Церкви не включили в проект изменений Конституции Республики Беларусь

В частности, Церковь высказывал позицию о недопущении абортов и эвтаназии, предупреждении деятельности ювенальной юстиции, пишет портал katolik.life.

В опубликованный для обсуждения проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь не включили предложения Католической Церкви. Еще около года назад Экспертный совет по вопросам жизни и семьи Минско-Могилевской архиепархии один из первых предложил свои дополнения в Конституцию. Однако в итоговом проекте нашло отражение только одно предложение, которое совпало с позицией Белорусской Православной Церкви — о том, что брак — это союз мужчины и женщины.

Портал напоминает, какие изменения предлагала Католическая Церковь:

В статью 8 Конституции: В вопросах, касающихся семейных ценностей и семейной политики, приоритетными являются национальные интересы и законодательство.

В статью 24 Конституции: Каждый имеет право на жизнь с момента зачатия и до момента естественной смерти.

В статью 32 Конституции: Традиционные семейные ценности являются приоритетом государственной политики. Брак — это союз одного мужчины и одной женщины. Родители имеют исключительное право на воспитание своих детей так, как они считают необходимым по их убеждениям, если это не противоречит закону.

Таким образом, Католическая Церковь выражала позицию о недопущении абортов и эвтаназии, о предупреждении деятельности ювенальной юстиции в Беларуси, отмечает katolik.life.

Вчера СМИ сообщали, что более двух десятков представителей религиозных общин Белоруссии внесли конструктивные предложения в проект изменений и дополнений в Конституции в ходе обсуждения на консультативном межконфессиональном совете при уполномоченном по делам религий и национальностей.

На сегодняшний день в Белоруссии зарегистрировано и действует 25 религиозных конфессий и объединений. На Всебелорусском народном собрании в феврале 2021 года Лукашенко заявил, что в течение 2021 года будет подготовлен проект новой Конституции страны. В середине марта в соответствии с указом президента была создана конституционная комиссия, которая занялась разработкой поправок к Основному закону и организацией их всенародного обсуждения. Проект обновленной Конституции был опубликован 27 декабря. Конституционный референдум пройдет в республике до конца февраля 2022 года.