Представители религиозных общин Республики Беларусь внесли предложения в проект Конституции

Более двух десятков представителей религиозных общин Белоруссии внесли конструктивные предложения в проект изменений и дополнений в Конституции в ходе обсуждения на консультативном межконфессиональном совете при уполномоченном по делам религий и национальностей, сообщает Интерфакс со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».

«Главные темы, которые волнуют духовенство, касаются исторической преемственности (что особенно актуально в Год исторической памяти), вопросы сохранения традиционной семьи и право на жизнь с момента зачатия», — говорится в сообщении.

В Республике зарегистрировано и действует 25 религиозных конфессий и объединений.

На Всебелорусском народном собрании в феврале 2021 года Лукашенко заявил, что в течение 2021 года будет подготовлен проект новой Конституции страны. В середине марта в соответствии с указом президента была создана конституционная комиссия, которая занялась разработкой поправок к Основному закону и организацией их всенародного обсуждения. Проект обновленной Конституции был опубликован 27 декабря. Конституционный референдум пройдет в республике до конца февраля 2022 года.