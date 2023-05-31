Правительство Эстонии упразднилo совместную комиссию с ЭЕЛЦ

Правительство Эстонии приняло решение прекратить сотрудничество с Эстонской Евангелическо-Лютеранской Церковью (ЭЕЛЦ) в рамках работы специальной двусторонней комиссии. Комиссия действовала более 30 лет с момента восстановления независимости Эстонии, передает «Благовест-инфо».

Как отмечает новостное агентство LETA, глава ЭЕЛЦ архиепископ Урмас Вийльма назвал решение о прекращении сотрудничества в рамках комиссии странным. Он также отметил, что Церкви просто прислали по почте уведомление о прекращении деятельности комиссии.

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что «государство не может предпочитать одну Церковь другим», поэтому будет создана комиссия, в рамках которой правительство будет сотрудничать с Советом Церквей Эстонии.

Архиепископ Вийльма указал, что «он не хочет думать, что поведение министра внутренних дел может быть связано с напряжением, возникшим между Церковью и правительством в вопросе о законопроекте о равенстве брака».

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Тема законодательного оформления равенства браков, согласно которому браком будет признаваться союз двух взрослых людей независимо от их пола, вызвала напряженность в эстонском обществе — в основном на морально-религиозной почве, сообщают местные обозреватели.

Фото: Siim Lõvi /ERR