Пожар уничтожил мексиканскую «Сикстинскую капеллу»

Пожар уничтожил мексиканскую «Сикстинскую капеллу»

Март 24, 2021

В первое воскресенье марта в католическом храме святого апостола Иакова в Нурио в мексиканском штате Мичоакан произошел , повлекший катастрофические последствия для уникального храма XVI века, возведенного испанскими колонизаторами, передает портал Rublev со ссылкой на The Art Newspaper.

Город Нурио расположен на плато Пурепеча, в районе традиционного обитания одноименной коренной народности, поэтому церковь апостола Иакова с ее богатым интерьером называли «Сикстинской капеллой плато Пурепеча».


«Все потеряно в огне»

Во второй половине дня на крыше церкви начался пожар, который быстро распространился на все внутренние помещения. Несмотря на то, что жители города быстро обнаружили его и немедленно принялись тушить огонь, пламя полностью объяло крышу и внутреннюю часть здания.

Как рассказала в беседе с корреспондентом издания доктор Нелли Сиго, исследователь из Колледжа Мичоакана и специалист по церквям колониальной эпохи, огонь практически полностью уничтожил здание, от которого остался один фасад.

«Почти все, за исключением фасада, уничтожено, — рассказала Н. Сиго, проработавшая в Нурио более 33 лет. — Деревянная крыша, стены, роспись, баптистерий и изысканный балконный хор — все потеряно в огне».

«Пожар начался, когда люди были на Мессе, поэтому удалось спасти пару небольших предметов. К счастью, никто не погиб, но я чувствую, что потеряла кого-то очень близкого мне, часть моей семьи», — добавила искусствовед. По ее словам, гибель «Сикстинской капеллы плато Пурепеча» — это невосполнимая потеря для местной общины, для штата Мичоакана и Мексики в целом.

Резной балконный хор, в котором специалисты отмечают влияние готического, романского и мавританского стилей, считался одним из двух подобных артефактов, сохранившихся в Северной и Южной Америке; второй находится в Бразилии.

Церковь представляла собой редкий пример новоиспанской школы Пурепеча, с резным деревянным декором в стиле мудехар (синтетическом, частично готическом, частично исламском стиль архитектуры и искусства, появившемся в Испании в XII—XV веках и затем распространившемся в испанские колонии в Южной Америке) и интерьером в стиле барокко.

«Сикстинская капелла плато Пурепеча» являлась частью комплекса, первоначально основанного епископом Васко де Кирога, который мечтал о сообществе, вдохновленном «Утопией» Томаса Мора. Поблизости де Кирога также основал госпиталь, остатки которого в пожаре не пострадали.


Можно ли было спасти мексиканскую «Сикстинскую капеллу»?

Ранее Всемирный фонд памятников признал церковь в Нурио объектом повышенного риска. Благодаря поддержке фонда несколько лет назад церковь частично восстановили после очередного пожара.

По сообщениям местных СМИ, работы по консервации церкви должны были начаться в январе, но затем возникли сложности с государственным финансированием.

Национальный институт антропологии и истории (INAH), официальный мексиканский орган, который наблюдает за всеми археологическими памятниками в стране, в настоящее время сформировал группу экспертов, которые в сотрудничестве со страховыми компаниями должны оценить ущерб, нанесенный памятнику пожаром, а также дать свои рекомендации относительно его дальнейшей судьбы.

Министр по культуре Мексики Алехандра Фраусто Герреро заявила о потере «одной из самых красивых церквей Мексики» и создала рабочую группу для координации со специалистами-реставраторами и представителями INAH в Мичоакане.

Между тем жители Нурио считают, что ответственность за произошедшее должны нести власти штата и Национальный институт антропологии и истории, которые в свое время не обеспечили должного финансирования памятника, ссылаясь на отсутствие необходимого бюджета.

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