Пожар уничтожил мексиканскую «Сикстинскую капеллу»

В первое воскресенье марта в католическом храме святого апостола Иакова в Нурио в мексиканском штате Мичоакан произошел пожар, повлекший катастрофические последствия для уникального храма XVI века, возведенного испанскими колонизаторами, передает портал Rublev со ссылкой на The Art Newspaper.

Город Нурио расположен на плато Пурепеча, в районе традиционного обитания одноименной коренной народности, поэтому церковь апостола Иакова с ее богатым интерьером называли «Сикстинской капеллой плато Пурепеча».



«Все потеряно в огне»

Во второй половине дня на крыше церкви начался пожар, который быстро распространился на все внутренние помещения. Несмотря на то, что жители города быстро обнаружили его и немедленно принялись тушить огонь, пламя полностью объяло крышу и внутреннюю часть здания.

Как рассказала в беседе с корреспондентом издания доктор Нелли Сиго, исследователь из Колледжа Мичоакана и специалист по церквям колониальной эпохи, огонь практически полностью уничтожил здание, от которого остался один фасад.

«Почти все, за исключением фасада, уничтожено, — рассказала Н. Сиго, проработавшая в Нурио более 33 лет. — Деревянная крыша, стены, роспись, баптистерий и изысканный балконный хор — все потеряно в огне».

«Пожар начался, когда люди были на Мессе, поэтому удалось спасти пару небольших предметов. К счастью, никто не погиб, но я чувствую, что потеряла кого-то очень близкого мне, часть моей семьи», — добавила искусствовед. По ее словам, гибель «Сикстинской капеллы плато Пурепеча» — это невосполнимая потеря для местной общины, для штата Мичоакана и Мексики в целом.

Резной балконный хор, в котором специалисты отмечают влияние готического, романского и мавританского стилей, считался одним из двух подобных артефактов, сохранившихся в Северной и Южной Америке; второй находится в Бразилии.

Церковь представляла собой редкий пример новоиспанской школы Пурепеча, с резным деревянным декором в стиле мудехар (синтетическом, частично готическом, частично исламском стиль архитектуры и искусства, появившемся в Испании в XII—XV веках и затем распространившемся в испанские колонии в Южной Америке) и интерьером в стиле барокко.

«Сикстинская капелла плато Пурепеча» являлась частью комплекса, первоначально основанного епископом Васко де Кирога, который мечтал о сообществе, вдохновленном «Утопией» Томаса Мора. Поблизости де Кирога также основал госпиталь, остатки которого в пожаре не пострадали.



Можно ли было спасти мексиканскую «Сикстинскую капеллу»?

Ранее Всемирный фонд памятников признал церковь в Нурио объектом повышенного риска. Благодаря поддержке фонда несколько лет назад церковь частично восстановили после очередного пожара.

По сообщениям местных СМИ, работы по консервации церкви должны были начаться в январе, но затем возникли сложности с государственным финансированием.

Национальный институт антропологии и истории (INAH), официальный мексиканский орган, который наблюдает за всеми археологическими памятниками в стране, в настоящее время сформировал группу экспертов, которые в сотрудничестве со страховыми компаниями должны оценить ущерб, нанесенный памятнику пожаром, а также дать свои рекомендации относительно его дальнейшей судьбы.

Министр по культуре Мексики Алехандра Фраусто Герреро заявила о потере «одной из самых красивых церквей Мексики» и создала рабочую группу для координации со специалистами-реставраторами и представителями INAH в Мичоакане.

Между тем жители Нурио считают, что ответственность за произошедшее должны нести власти штата и Национальный институт антропологии и истории, которые в свое время не обеспечили должного финансирования памятника, ссылаясь на отсутствие необходимого бюджета.