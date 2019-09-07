Пострадавшие за веру в Мозамбике будут канонизированы Римско-Католической Церковью

Завершен епархиальный этап процесса беатификации и канонизации группы мирян мозамбикских катехизаторов и их семей, убитых из ненависти к вере 22 марта 1992 года во время проведения катехизаторского курса в епархиальном Катехизическом центре, управляемом миссионерами Миссионерского Института Девы Марии Утешительницы. Это первая стадия беатификации, епархиальный этап которой начался 25 марта 2017 года, на 25-ю годовщину резни и теперь может считаться завершенным, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на новостные агентства «Седмица» и ФИДЕС.

Отец Осорио Ситора Афонсо поделился воспоминаниями о мучениках-катехизаторах: «После провозглашения независимости в 1975 году, с приходом к власти Фронта освобождения Мозамбика (ФРЕЛИМО) с его марксистско-ленинской идеологией, начались времена подлинных гонений на Церковь с экспроприациями, всевозможными ограничениями на пастырскую деятельность, отказами в визах для иностранных миссионеров. Церковь была лишена всего, что у нее было. Многие миссии остались без миссионеров и священников. Их сменили небольшие христианские общины. Они действовали без участия миссионеров из-за границы, организаторами являлись местные катехизаторы».

Так начинается история мозамбикских катехизаторов, которые героически отдали свои жизни за Евангелие между 1975 и 1992 годами. Помимо тех, кто участвовал в деятельности Катехизического центра в Анчило, миссионеров, работавших в районе Нампулы, и тех, кто был убит в миссионерском лагере, были также те, кто прошел обучение в Катехизическом центре Гуйуа и был убит во время проводившихся там занятий. Около пятнадцати семей – целые семьи с отцами, матерями и детьми, некоторые из которых были еще младенцами, – были размещены в помещениях Центра для участия в учебном курсе, который должен был начаться на следующий день.

Той ночью партизаны РЕНАМО (право-националистической организации, основного оппонента ФРЕЛИМО, до сих пор активно участвующей в политической жизни Мозамбика) напали на общежитие и забрали мужчин, женщин и детей, чтобы получить информацию о своих противниках из ФРЕЛИМО, которую они, очевидно, не получили, что отчасти объясняет последующие события. «Повстанцы (РЕНАМО на тот момент находилась в состоянии войны с ФРЕЛИМО) вывели семьи из центра, на расстоянии трех километров, и после мучительного допроса начали убивать их всех в поле. Другие катехизаторы, видя происходящее и понимая, что избежать смерти не удастся, попросили разрешения помолиться. После нескольких минут молитвы 23 катехизатора были убиты. Это случилось ночью 22 марта 1992 года», – говорит отец Афонсо.