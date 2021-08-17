Посол Великобритании в Афганистане Лори Бристоу отказался от эвакуации и лично выдавал визы афганцам в аэропорту Кабула

Посол Великобритании в Афганистане Лори Бристоу приостановил свои планы по эвакуации, чтобы помочь британцам и афганцам покинуть страну после захвата власти талибами, передает The Insider со ссылкой на Evening Standard.

Британские войска помогают вывезти своих граждан и местных жителей из числа их союзников, которые хотят покинуть страну. По данным СМИ, около 4000 человек нуждаются в эвакуации.

В воскресенье в Великобританию прибыл первый рейс с эвакуированными британскими гражданами, но сам посол остался в Кабуле. Он помогал оформлять визы для афганцев.

«Наш посол остается в Кабуле, и сотрудники правительства Великобритании продолжают работу по оказанию помощи британским гражданам и нашим афганским сотрудникам», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел Соединенного Королевства.

Британские войска были впервые развернуты в Афганистане в 2001 году. Их направили в страну после атак на США 11 сентября. Всего в стране было убито 457 британских солдат.

Министр обороны Бен Уоллес заявил ранее, что солдаты рисковали своими жизнями в течение последних 20 лет и необходимо вывезти их из Афганистана.