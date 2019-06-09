Последняя в этом году молитва «Царица Небесная»: Папа Франциск о новом блаженном, который может объединить поляков и литовцев

В торжество Пятидесятницы, перед последним в этом году чтением пасхальной полуденной молитвы «Царица Небесная» (Regina Caeli) Папа Франциск напомнил, что накануне, 8 июня, «в Кракове прошло торжественное богослужение, в ходе которого благодарили за подтверждение законности культа блаженного Михала Гедройца, и в котором приняли участие епископы из Польши и Литвы. Это событие станет стимулом для поляков и литовцев укреплять отношения между собой ради общей веры и почитания памяти блаженного Михала, проживавшего в Кракове в XV столетии и ставшего образцом смирения и евангельской любви».

7 ноября 2018 г. Папа Франциск уполномочил Конгрегацию по делам канонизации святых обнародовать декрет, коим признаётся героический характер добродетелей и подтверждается законность уже существовавшего ранее культа Михала Гедройца. Эта акция считается равнозначной беатификации. Имя нового блаженного отныне включено в Литургический календарь, официально разрешено почитать его в местах, связанных с его жизнью и деятельностью.

Михал Гедройц родился ок. 1420 г. в литовском местечке Гедрайчай, а скончался в Кракове в 1485 г. Происходя из аристократического семейства, он по причине инвалидности отказался от светской карьеры и вступил в Орден Августинцев, после чего проживал в монастыре в местечке Быстрица в современной Гродненской области в Белоруссии. Затем он обучался в Краковском университете, но отказался от священнического рукоположения и всю свою жизнь прослужил алтарником в опекаемом августинцами краковском костеле Св. Марка Евангелиста. Он отличался исключительным благочестием, вел аскетический образ жизни, отличался величайшим смирением, скромностью и милосердным отношением к больным и нищим. Уже при жизни его считали святым, ему приписывали дар прозорливца и чудотворца.

По материалам Vatican News