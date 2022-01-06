Последний путь протоиерея Петра Павлышина: с ним простились в Нижневартовске, его похоронили в Украине

3 января духовенство и верные Преображенской епархии попрощались с безвременно почившим 29 декабря 2021 г. настоятелем католического прихода в Нижневартовске протоиереем Петром Павлышиным.

Божественная Литургия с парастасом была отслужена в новопостроенном храме Святого Николая Чудотворца, возведению которого покойный отец Петр отдавал в последние годы все свои силы. Совсем недавно в стенах этого храма он совершил первую Божественную Литургию.

По окончании богослужения началось прощание с отцом Петром, которое растянулось на несколько часов: слишком много людей пришло, чтобы почтить память своего любимого пастыря и собрата в священническом служении.

С проникновенным словом с амвона выступили греко-католические священники, служащие на территории России, а также латинские священники, несущие свое служение на территории Западно-Сибирского деканата.

Следует отметить, что сам Верховный Архиепископ Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав (Шевчук) прислал письмо соболезнования вдове покойного.

На церемонии прощания присутствовал и Владыка Иосиф Верт, чье напутственное слово зачитал протоиерей Алексей Баранников. В слове Ординария для католиков византийского обряда на территории России в частности было сказано:

«Дорогие! Вы пришли сегодня в таком большом числе, чтобы сопроводить вашего настоятеля, отца Петра, в его последний путь, в его паломничестве к Отцу.

В рождественское время мы приходим в храм и здесь, в это святое время, в центре нашего внимания стоят рождественские ясли. И не только дети, но и взрослые направляют всё своё внимание на них. Сколько светлой, духовной радости мы уже получили от созерцания Рождественской тайны, как легко нам всегда было молиться в Рождество перед яслями! Но сегодня всё как-то по другому. Сегодня в храме наши мысли и глаза направлены на гроб с телом умершего настоятеля отца Петра. И наши сердца охвачены печалью и горем. Всё происходящее – это как кошмарный сон, и мы не хотим верить, что это правда. Ещё только месяц назад отец Пётр прислал мне фотографии первой службы в новом храме, и мы установили дату торжественного его освящения: идёт к завершению многолетний труд строительства католической церкви в Нижневартовске. И вот сегодня эта неожиданная смерть отца Петра. И на ум приходит один и тот же вопрос: Почему? Почему, Господи, это должно было случиться? – Дорогие, это тоже тайна, но тайна трудная для восприятия, тайна, которую мы полностью постигнем только в вечности.

Дорогая Матушка Галина, дорогая община, мы сегодня с вами, мы прибыли в Нижневартовск, чтобы разделить с вами скорбь утраты. Из разных приходов Преображенской епархии вам шлют свои соболезнования и заверения в молитве наши верующие. Как мы хотели бы с Марией и Иосифом, с вифлеемскими пастушками, с волхвами преклониться перед Младенцем в яслях, но вместо этого мы стоим с Матерью Скорбящей у подножия креста и являемся свидетелями смерти Её Сына. Но, дорогие, и в Младенце, и в Распятом мы узнаём Сына Божьего, который пришёл на землю, пришёл в эту юдоль слёз и страданий, чтобы быть с нами, чтобы быть одним из нас. И поэтому мы, христиане, переживаем даже самые большие удары судьбы не как те, кто не имеет надежды. (…) И пусть наша солидарность сегодня в эту минуту скорби и будет знаком нашего участия в судьбе наших ближних, в судьбе наших приходов. Ведь ещё в первые века христианства люди смотрели на учеников Иисуса Христа и говорили: как они любят друг друга! А дружба, любовь, верность познаются лучше всего в беде, в несчастье близкого человека. Большое спасибо всем, кто в это тяжёлое время разным образом показал свою солидарность и помогал молитвой, участием и другой помощью.

Наша благодарность адресована также медицинскому персоналу, врачам и медсёстрам. Одна из сестёр, желая укрепить отца Петра в его борении, говорила ему: ‘Отец Пётр, Вы всё преодолеете и увидите, я ещё приду к Вам на исповедь’. Замечу, что это была не прихожанка нашей Церкви. В критический момент я позвонил доктору и, хотя это не было подходящее время для телефонных разговоров, меня соединили, и на мой вопрос о самочувствии отца Петра, доктор сказал, что надежда есть всегда, молитесь, молитесь. Он тоже не был нашим прихожанином.

Дорогие! 31 декабря вечером мы собрались за столом, чтобы проводить старый год и встретить год новый. И хотя это была всего лишь скромная трапеза, я подумал о том, что, может быть, нельзя было даже ее устраивать при таких обстоятельствах. Но когда я так размышлял, мне пришли на ум удивительные образы и мысли. Отец Пётр сейчас вот так же сидит с самим Господом Богом за трапезным столом, за вечной Пасхальной Трапезой! Там уже нет времени, там уже наступила вечность, но он в духе с нами и сейчас, в наступившем 2022 году, как был с нами в году 2021. Апостол Павел, говоря в Послании Фессалоникийцам о будущей жизни в вечности, заканчивает свое поучение такими словами: ‘И так всегда с Господом будем. Итак утешайте друг друга сими словами’. Мы молимся о наших усопших, мы молимся о священнике Петре, но будем помнить, что и он сегодня там у Господа молится о нас! Молится так же неутомимо, как он это делал всегда, когда ещё пребывал с нами здесь, на земле.

Дорогие! Сегодня, перед умершим для этой земной жизни настоятелем отцом Петром, обновите каждый в своём сердце обещания, данные вами или вашими крёстными родителями при вашем Крещении: отрекаюсь от сатаны и всех его злых дел, верую в Пресвятую Троицу, обещаю всю свою жизнь быть верным чадом святой Церкви Христовой. И однажды мы все соберёмся вновь, и вместе с вами будет и ваш супруг, ваш брат и ваш настоятель, наш дорогой и любимый отец Пётр. Аминь!».

По завершении прощания с отцом Петром в приходе Нижневартовска, которому он отдал более тринадцати лет своей жизни, тело покойного было доставлено в Украину, в его родную Стрыйскую епархию УГКЦ. 5 января чин иерейского парастаса в храме Святого Архангела Михаила во Львове возглавил ординарий Стрыйской епархии епископ Тарас Сенькив, который, завершая свою проповедь у гроба почившего отца Петра, сказал: «Следует признать, что его уход – это, скорее, не утрата для Церкви, а приобретение. Ведь теперь мы имеем на небесах одного из нас, прокладывающего нам своими молитвами путь в вечность. Поэтому я не могу сказать тебе, отец Петр, слово ‘прощай’. Я скажу просто: ‘До свидания на небесах!'».

Затем похоронный кортеж отбыл в родовое село отца Петра Грусятичи. Заупокойную Божественную Литургию и чин погребения покойного протоиерея на сельском кладбище возглавил 6 января вспомогательный епископ Стрыйской епархии УГКЦ Преосвященный Богдан Манышин.

Вечный покой даруй усопшему, Господи! И свет Твой вечный да светит ему!