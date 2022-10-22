Послание Святейшего Отца Франциска на Всемирный день миссий 2022 года (полный текст)

В праздник Богоявления 6 января 2022 года Папа Франциск обнародовал послание на Всемирный день миссий, который будет отмечаться завтра, 23 октября — в предпоследнее воскресенье этого месяца. Предлагаем читателям полный текст документа.

«Вы будете Мне свидетелями» (Деян 1, 8)

Дорогие братья и сестры!

Эти слова относятся к последней беседе Иисуса Воскресшего с учениками до Его вознесения на небеса, как описано в книге Деяний апостолов: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (1, 8). Именно эти слова являются темой Всемирного дня миссий 2022, который, как и всегда, помогает нам проживать тот факт, что миссионерство заложено в самой природе Церкви. В этом году Всемирный день миссий предлагает нам возможность вспомнить годовщины некоторых важных событий из жизни и миссии Церкви: основание Конгрегации de Propaganda Fide 400 лет назад, называемой сегодня Конгрегацией евангелизации народов, и основание 200 лет назад Общества распространения веры, которые, вместе с Обществом святого детства и Обществом святого апостола Петра, 100 лет назад получили статус папских обществ.

Остановимся подробнее на этих трех ключевых выражениях, которые обобщают три основы жизни и миссии учеников: «Вы будете Мне свидетелями», «до края земли» и «примете силу от Духа Святого».

1. «Вы будете Мне свидетелями» — призвание всех христиан к свидетельству о Христе

Это является центром, самым сердцем учения Иисуса, обращенного к ученикам в отношении их миссии в мире. Все ученики будут свидетельствовать об Иисусе благодаря Святому Духу, Который им будет дан: они станут свидетелями по благодати, куда бы они ни пошли, где бы ни находились. Подобно Христу, ставшему первым посланником, или, другими словами, миссионером Отца (ср. Ин 20, 21) и, следовательно, Его «верным свидетелем» (ср. Откр 1, 5), каждый христианин призван быть миссионером и свидетелем Христа. У Церкви, общины последователей Христа, нет иной миссии, кроме как нести Благую весть всему миру, свидетельствуя о Христе. Идентичность Церкви заключается в евангелизации.

Более глубокое прочтение всего текста проясняет некоторые аспекты, которые всегда остаются актуальными для миссии, вверенной Христом Своим ученикам: «Вы будете Мне свидетелями». Множественное число в этом обращении подчеркивает общинно-церковный характер миссионерского призвания учеников. Каждый крещеный христианин призван к миссии в Церкви и по поручению Церкви: миссия, таким образом, совершается всеми вместе, не индивидуально — в единстве с церковной общиной, а не по собственной инициативе. И если кто-то в особенной ситуации несет миссию благовестия в одиночку, он все равно совершает и должен совершать это в единении с Церковью, пославшей его. Как учил святой Павел VI в апостольском обращении Evangelii nuntiandi, очень важном для меня документе: «Никогда и ни для кого евангелизация не будет индивидуальным и изолированным действием, напротив, она будет носить глубоко церковный характер. Когда самый неизвестный проповедник, катехизатор или священник в самом отдаленном месте проповедует Евангелие, собирает свою маленькую общину или совершает таинство, даже если он один, он совершает действие Церкви, и это действие необходимым образом связано с евангелизаторской деятельностью всей Церкви как институциональными отношениями, так и невидимыми связями и глубокими корнями благодати» (п. 60). Действительно, вовсе не случайно Господь Иисус послал Своих учеников на миссию по двое; свидетельство христиан о Христе обладает, прежде всего, общинным характером. Отсюда естественная важность присутствия общины, пусть даже маленькой, в пути осуществления миссии.

Во-вторых, ученики призваны проживать свою личную жизнь в ключе миссии: они посланы Иисусом в мир не только для осуществления миссии, но также — и прежде всего — чтобы жить возложенной на них миссией; не только для того, чтобы свидетельствовать, но также — и прежде всего — чтобы быть свидетелями Христа. Апостол Павел говорит об этом особенно трогательными словами: «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем» (2 Кор 4, 10). Суть миссии заключается в свидетельстве о Христе, то есть о Его жизни, страданиях, смерти и воскресении ради любви к Отцу и к человечеству. Неслучайно апостолы искали замену Иуде среди тех, кто, как и они, был свидетелями Его воскресения (ср. Деян 1, 22). Именно о Христе, Христе воскресшем, именно о Нем мы должны свидетельствовать и именно Его жизнь мы должны разделять. Миссионеры Христа посылаются не для того, чтобы заявить о себе, показать свои качества, способность убеждать других или управленческие навыки. Напротив, им принадлежит наивысшая честь своими словами и действиями возвещать всем Христа, возвещать всем Благую весть о спасении — подобно первым апостолам, с радостью и прямотой.

Поэтому, в конечном итоге, настоящий свидетель — это «мученик», тот, кто отдает собственную жизнь за Христа, отвечая Ему взаимностью на тот дар, который Христос дал нам в виде Самого Себя. «Первая причина для благовестия — это любовь Иисуса, обретенная нами: тот факт, что мы Им спасены, побуждает любить Его еще сильнее» (Evangelii gaudium, 264).

Наконец, в том, что касается христианского свидетельства, остается неизменно справедливым замечание, сделанное святым Павлом VI: «Современный человек с большим вниманием слушает свидетелей, нежели учителей, или если и внимает учителям, то потому, что они свидетели» (Evangelii nuntiandi, 41). Поэтому для распространения веры так важно свидетельство христиан о евангельской жизни. С другой стороны, остается столь же необходимой задача проповедовать личность Христа и Его послание. Действительно, Павел VI продолжает так: «Да, необходимо всегда проповедовать, возвещать послание словесно […] Слово остается актуальным всегда, особенно когда оно носитель силы Божией (70). Поэтому утверждение св. Павла остается актуальным: „Итак вера от слышания” (Рим 10, 17), именно услышанное Слово ведет к вере» (там же, 42).

Таким образом, в евангелизации пример христианской жизни и радостное провозглашение Христа идут рука об руку. Одно служит другому. Это два легких, которыми должна дышать каждая община, чтобы быть миссионерской. Такое полное, последовательное и радостное свидетельство о Христе, безусловно, будет силой, способствующей росту Церкви и в третьем тысячелетии. Поэтому я призываю всех перенять смелость, прямоту и откровенность первых христиан, чтобы свидетельствовать о Христе словами и деяниями в любых обстоятельствах нашей жизни.

2. «До края земли» — постоянная актуальность миссии всемирного благовествования

Призывая учеников быть Своими свидетелями, Воскресший Господь указывает, куда они посланы: «Будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян 1, 8). Отсюда становится ясным вселенский характер миссии учеников. Начинается «центробежное» в географическом отношении движение, почти концентрическими кругами, от Иерусалима, считающегося, по иудейской традиции, центром мира, до Иудеи и Самарии, «до края земли». Они посланы не ради прозелитизма, но ради возвещения Благой вести. Христианину чужд прозелитизм. Деяния апостолов повествуют об этом миссионерском движении: оно дает нам прекрасный образ Церкви, «выходящей» за свою ограду ради исполнения своего призвания к свидетельству и ведомой Божественным Провидением через конкретные жизненные обстоятельства. Первые христиане подвергались гонениям в Иерусалиме и поэтому оттуда разошлись по Иудее и Самарии, повсюду свидетельствуя о Христе (ср. Деян 8, 1.4).

Нечто подобное происходит и в наше время. Из-за преследований на религиозной почве, войн и жестокостей многие христиане вынуждены бежать из родной земли в другие страны. Мы благодарны этим братьям и сестрам, которые не закрываются в собственном страдании, но свидетельствуют о Христе и о любви Бога в тех странах, где получают приют. К этому их призывал святой Павел VI, имея в виду «ответственность, которую несут эмигранты по отношению к странам, которые их принимают» (Evangelii nuntiandi, 21). Действительно, мы можем всё яснее видеть, как присутствие верующих разных национальностей обогащает лицо приходов и делает их более вселенскими, более католическими. Вследствие этого пастырская забота о мигрантах также является миссионерской деятельностью, которой нельзя пренебрегать: она может помочь местным верующим заново открыть радость христианской веры.

Указание «до края земли» должно наводить на размышления последователей Иисуса во все времена и побуждать их выходить за пределы привычных мест, чтобы повсюду нести свидетельство о Нем. Несмотря на все возможности, связанные с прогрессом современности, до сих пор существуют географические области, которых еще не достигли свидетели Христа с Благой вестью о Его любви. С другой стороны, нет ни одной формы человеческого существования, которая оказалась бы вне внимания последователей Христа в их миссии. Христова Церковь была, есть и постоянно будет в движении в сторону новых горизонтов — географических, социальных, экзистенциальных, в направлении «пограничных» мест и человеческих ситуаций, чтобы свидетельствовать о Христе и о Его любви ко всем мужчинам и женщинам каждого народа, культуры или социального статуса. В этом смысле миссия будет существовать всегда, согласно учению Второго Ватиканского Собора, missio ad gentes, потому что Церковь всегда должна будет стремиться выйти за свои пределы, чтобы свидетельствовать всем о любви Христа. В этой связи я хотел бы вспомнить и поблагодарить множество миссионеров, которые посвятили свою жизнь тому, чтобы «выйти за пределы», воплощая милосердную любовь Христа.

3. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой» — всегда укрепляться Духом и быть ведомыми Им

Возвещая ученикам их миссию быть Его свидетелями, Воскресший Христос также обещал им благодать для такой великой ответственности: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями» (Деян 1, 8). Действительно, как повествуют Деяния апостолов, непосредственно после сошествия Святого Духа на учеников Иисуса совершилось первое свидетельство о Христе, умершем и воскресшем, через керигматическое возвещение — так называемая миссионерская проповедь святого Петра, обращенная к жителям Иерусалима. Так началась эпоха евангелизации мира учениками Христа, которые поначалу были слабыми, боязливыми, замкнутыми. Святой Дух укреплял их, дарил им смелость и мудрость, чтобы свидетельствовать о Христе перед всеми.

Равно как «никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым» (1 Кор 12, 3), так и ни один христианин не может нести подлинное свидетельство о Христе Господе без вдохновения и помощи от Духа Святого. Поэтому каждый миссионер Христа призван признать исключительную важность действия Святого Духа, жить с Ним в повседневности и постоянно получать от Него силу и вдохновение. Более того, именно тогда, когда мы чувствуем себя уставшими, утратившими рвение, потерянными, необходимо обратиться к Святому Духу в молитве, которой — подчеркну еще раз — принадлежит решающая роль в миссионерской жизни. Через молитву Дух — Божественный неиссякаемый источник новой энергии и радости разделения с другими жизни во Христе — укрепляет нас и придает нам новые силы. «Радость в Духе Святом — это благодать. Это единственная сила, данная нам, чтобы проповедовать Евангелие, чтобы исповедовать веру в Господа» (Послание к Папским миссионерским обществам, 21 мая 2020). Таким образом, именно Святой Дух является настоящим протагонистом миссии: именно Он дарует нужное слово в нужное время и нужным образом.

Именно в свете действия Святого Духа стоит взглянуть на миссионерские годовщины, которые пришлись на текущий 2022 год. Образование в 1622 году Святой Конгрегации de Propaganda Fide было продиктовано желанием распространять миссионерскую деятельность на новые территории. Эта идея оказалась поистине провидческой! Конгрегация сыграла решающую роль в формировании евангелизаторской миссии действительно таковой, независимо от вмешательства мирских сил, в том, чтобы основать те поместные Церкви, которые сегодня проявляют такую силу. Мы надеемся, что, как и на протяжении последних четырех веков, Конгрегация, в свете и силе Духа, продолжит и усилит свою работу по координации, организации и оживлению миссионерской деятельности Церкви.

Тот же Дух, которым движима Вселенская Церковь, вдохновляет также простых мужчин и женщин на необычайные миссии. Так было и в случае французской девушки Паулины Жарико, которая ровно 200 лет назад основала Общество распространения веры; в этот юбилейный год она будет беатифицирована. Несмотря на свое тяжелое состояние, она приняла Божье вдохновение и создала целую сеть молитвенной поддержки и сборов средств для миссионеров, чтобы все верующие смогли принять активное участие в миссии «до края земли». Из этого гениального начинания родился Всемирный день миссий, который мы празднуем каждый год, и по случаю которого во всех общинах проводится сбор пожертвований, направляемых в общий фонд, с помощью которого Папа Римский поддерживает миссионерскую деятельность.

В этом контексте хочется вспомнить также и французского епископа Шарля де Форбина-Янсона, основавшего Общество святого детства. Деятельность этого общества была нацелена на продвижение миссии среди детей с девизом «Дети благовествуют детям, дети молятся за детей, дети помогают детям по всему миру». Кроме того, следует вспомнить также и Жанну Бигард, благодаря которой начало свое существование Общество святого апостола Петра, направленное на поддержку семинаристов и священников в христианских миссиях. Эти три миссионерских общества были признаны папскими ровно сто лет назад. И именно под действием и руководством Святого Духа блаженный Паоло Манна, рожденный 150 лет назад, основал нынешний Папский миссионерский союз, чтобы привлечь и вдохновить на миссию священников, монашествующих и весь народ Божий. Членом этого союза являлся и сам Павел VI, благодаря которому союз был признан папским. Я выражаю признательность этим четырем Папским миссионерским обществам за их великие исторические заслуги, а также призываю вас порадоваться вместе с ними в этот особенный год за их деятельность, направленную на поддержку миссии благовестия как во Вселенской Церкви, так и в поместных Церквах. Я надеюсь, что поместные Церкви найдут в этих трудах надежное средство для укрепления миссионерского духа в народе Божьем.

Дорогие братья и сестры, я продолжаю мечтать о полностью миссионерской Церкви и о новом этапе миссионерской деятельности всех христианских общин. И я повторяю восклицание Моисея, обращенное к находящемуся в пути Божьему народу: «О, если бы все в народе Господнем были пророками!» (Чис 11, 29). Да, если бы мы все действительно были в Церкви теми, кем уже являемся в силу крещения: пророками, свидетелями и миссионерами Господа! С силой Святого Духа до самого края земли. Мария, Царица миссий, молись о нас!



Рим, базилика Святого Иоанна на Латеранском холме, 6 января 2022, в день Богоявления.

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Источник: vatican.va