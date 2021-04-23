Послание Папы по случаю Всемирного дня Земли

22 апреля Папа Франциск обнародовал видеопослание по случаю 51-го Всемирного дня Земли.

Святейший Отец отмечает, что этот день является поводом напомнить друг другу и глубже осознать, что природа целиком заслуживает нашей защиты: взаимодействие человека с Божьим творением должно происходить с величайшим вниманием и уважением. Необходимо заботиться обо всей природе и о её биоразнообразии, и в последнее время мы убедились в этом ещё сильнее, подчёркивает Епископ Рима. По словам Святейшего Отца, «земная природа нуждается в нашей жизни на этой планете»: творение «соотносится с каждым из нас множеством способов», оно учит тому, что мы обязаны сделать ради «справедливой, равноправной и экологически безопасной планеты».

Папа Франциск отмечает, что пандемия COVID-19 учит людей «взаимосвязанности и совместному использованию планеты». Такие глобальные катастрофы, как всемирная эпидемия и климатические изменения, «показывают, что у нас нет больше времени ждать»: время решительных действий уже наступило, и люди вполне обладают средствами, чтобы справиться с кризисом.

Святейший Отец приводит старую испанскую поговорку: «Бог прощает всегда; мы, люди, — время от времени, но природа не в силах простить». Когда разрушение природы уже запущено, его очень трудно остановить. Однако у нас ещё есть время, и его нужно всецело использовать для работы вместе, а не в одиночку, подчёркивает Папа:

«Бедствия, которые мы переживаем в связи с пандемией и которые уже ощущаем в связи с изменением климата, должны подтолкнуть к инновациям, к изобретениям, к поиску новых путей. Из кризиса нельзя выйти прежними, – мы выходим из него, становясь лучше или хуже. Перед нами стоит именно такой вызов, и если мы не выйдем лучшими, то окажемся на пути самоуничтожения».

В конце видеопослания Папа Франциск выражает пожелание, чтобы все жители планеты, включая его самого, призывали «мировых лидеров действовать смело, поступать справедливо и всегда говорить людям правду, потому что люди должны знать, как защитить себя от разрушения планеты и как защитить планету от разрушений, которые мы так часто ей причиняем».

Источник: Vatican News