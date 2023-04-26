Послание Папы на Всемирный день молитвы о призваниях

Призыв Господа – это дар и в то же время обязанность благовестия, источник новой жизни и истинной радости. Об этом пишет Папа Франциск в послании на 60-й Всемирный день молитвы о призваниях к священству и монашеству, который будет отмечаться 30 апреля, в IV воскресенье Пасхи, на тему «Призвание: благодать и миссия». Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец подчёркивает, что христиане призваны выходить на экзистенциальные окраины и реагировать на человеческие драмы, всегда осознавая, что миссия – это дело Божье, осуществляемое не в одиночку, но с братьями и сёстрами, под водительством пастырей Церкви. Божий призыв достигает каждого по-разному, неожиданными путями, но всегда с бесконечной креативностью.

Папа Франциск говорит о призвании как о «взаимодействии Божественного выбора и человеческой свободы», динамичных и волнующих отношениях между Богом и человеческим сердцем. Призвание подобно Божественному семени, которое прорастает в почве нашего существования, открывает наше сердце Богу и другим людям, чтобы мы могли делиться найденным сокровищем. Фундаментальная структура призвания заключается в том, что Бог призывает нас с любовью, и мы отвечаем Ему любовью. Поэтому призванный осознаёт, что является возлюбленным чадом Небесного Отца, и видит в ближних братьев и сестёр.

По словам Папы Франциска, Божий призыв включает в себя направление действия, ибо не существует призвания без миссии. Счастье и самореализация зависят от того, насколько мы предлагаем ближним новую жизнь, которую обрели сами. Божественный призыв к любви невозможно заглушить, и святой Павел восклицает: «Горе мне, если не возвещаю Евангелия!». Таким образом, христианская миссия заключается в том, чтобы повсюду радостно свидетельствовать словами и делами о близости к Иисусу, найденной в Его общине, которая есть Церковь. Эта всеобщая миссия выражается в делах материального и духовного милосердия, в гостеприимном, радушном образе жизни, в духовной близости, сострадании и нежности, что глубоко отличается от современной культуры расточительства и безразличия, подчёркивает Папа. Евангельский пример Доброго самарянина (см. Лк 10,25-37) отражает суть христианского призвания, а именно – подражать Иисусу Христу, Который «не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить» (Мк 10,45).

Святейший Отец отмечает, что греческое слово Εκκλησία (Церковь) означает собрание учеников-миссионеров Иисуса Христа, которые живут Его любовью и распространяют её среди всех, дабы явилось Царство Божье. В Церкви каждый священник, монашествующий или мирянин – в соответствии со своей харизмой – является служителем, но каждое церковное призвание раскрывается в своей истине и богатстве лишь во взаимосвязи со всеми остальными. В этом смысле Церковь – гармоничная симфония призваний.

Епископ Рима завершает послание молитвой, которую св. Павел VI составил для Первого всемирного дня молитв о призваниях (11 апреля 1964 г.):

«О Иисус, Божественный пастырь, Ты призвал апостолов, чтобы соделать их ловцами душ; вновь привлеки к Себе горячие и благородные умы молодых людей, да станут они Твоими последователями и слугами. Соделай, дабы они разделили с Тобой желание искупить все человечество, <…> открой пред ними горизонты всего мира <…> дабы, отвечая на Твой призыв, они на земле продолжали Твою миссию, созидали Твоё мистическое тело – Церковь, и были ‘солью земли’ и ‘светом миру’ (Мф 5,13)».