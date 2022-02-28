Послание Святейшего Отца на Великий пост

«Делая добро, да не унываем, ибо в своё время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем»: эта цитата из Послания святого апостола Павла к Галатам (6,9-10а) выбрана Папой Франциском для Послания на Великий пост 2022 года. Передает русская служба Vatican News.

Посев и жатва: Папа отмечает, что апостол выбирает эти два образа, говоря о «кайросе» – времени, благоприятном для того, чтобы сеять добро в виду жатвы.

«Что же для нас это благоприятное время? Несомненно, это Четыредесятница, но это также и вся земная жизнь, образом которой в какой-то мере является Великий пост».

В этот период мы призваны обратиться, изменить менталитет. Святой Павел подчеркивает связь между посевом и жатвой, утверждая: «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнёт» (2 Кор 9,6). О какой же жатве идет речь? «Первый плод посеянного появляется в нас самих и в наших повседневных отношениях, также и в самых малых добрых поступках».

«Сеять добро для других: это освобождает нас от убогой логики личной выгоды и придает нашим действиям широкое дыхание бескорыстия, вводя нас в чудный горизонт благих Божьих замыслов».

Слово Божье еще больше расширяет и возвышает наш взор, возвещая, что «самая истинная жатва – это жатва эсхатологическая, жатва последнего дня, дня беззакатного». Сам Иисус использует образ семени, умершего в земле и приносящего плод, чтобы выразить тайну Своей смерти и воскресения, а апостол Павел воспроизводит этот образ, говоря о воскресении нашего тела: «Так и при воскресении мёртвых: сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; сеется тело душевное, восстает тело духовное» (1 Кор 15,42-44).

Далее Папа останавливается на фразе «делая добро, да не унываем», то есть о неустанном доброделании. Неустанной должна быть наша молитва: Иисус учил нас молиться всегда, и мы нуждаемся в молитве потому, что нуждаемся в Боге. Самодостаточность – это опасная иллюзия, подчеркивает в своем послании Папа Франциск. Вера не избавляет нас от жизненных испытаний, но она позволяет проходить через них в единении с Богом во Христе, с великой надеждой, которая не постыжает.

Кроме того, неустанным должно быть «истребление зла из нашей жизни»:

«Пусть телесный пост, к которому нас призывает Четыредесятница, укрепит дух наш для битвы против греха. Не будем уставать просить прощения в Таинстве Покаяния и Примирения, зная, что Бог никогда не устает прощать. Не будем уставать сражаться против похоти, то есть той слабости, что подталкивает к эгоизму и ко всякому злу, находя на протяжении веков различные пути, посредством которых человек впадает в грех (ср. Fratelli tutti 66). Один из таких путей – риск зависимости от цифровых медиа, обедняющей человеческие отношения. Четыредесятница – это благоприятное время, чтобы противостоять этим ловушкам и взращивать полноценную человеческую коммуникацию (ср. там же, 43), состоящую из «реальных встреч» (ср. там же, 50).

Не будем уставать делать добро посредством деятельного милосердия к ближнему, призывает Папа и переходит к следующей фразе – «в своё время пожнем, если не ослабеем». Святейший Отец увещает «просить Бога о терпеливом постоянстве земледельца»:

«В это время покаяния, находя поддержку в Божьей благодати и в общении Церкви, давайте неустанно сеять добро. Пост подготавливает почву, молитва ее орошает, а любовь оплодотворяет».

Папа завершает свое послание на Великий пост обращением к Пресвятой Деве Марии, дабы она «снискала для нас дар терпения и была рядом с нами своим материнским присутствием, чтобы это время обращения принесло плоды вечного спасения».



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