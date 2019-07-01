Послание Папы Франциска Церкви в Германии

После решения немецкого епископата начать «синодальный путь» поместной Церкви Папа Франциск обратился к верующим Германии со специальным посланием, отмечая, что их поместная Церковь переживает «драматическую ситуацию». Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Прежде чем говорить о кризисе, Папа констатирует позитивные черты Церкви в Германии: во-первых, это известная во всём мире щедрость и осознание всеобщей ответственности, во-вторых – экуменическое обязательство. Затем Святейший Отец затрагивает основные проблемы, которые привели к кризису католической общины в Германии: сексуальные злоупотребления духовенства и монашествующих, старение церковной общины, отсутствие призваний, неприятие католического вероучения в области сексуальной нравственности, образ жизни священников.

Святейший Отец не дает готовых решений, но предлагает духовную основу для дебатов, напоминая о центральном месте Святого Духа. Эта основа прежде всего заключается в единстве Церкви: «Каждый раз, когда церковная община пыталась решить свои проблемы самостоятельно, доверяя лишь собственным силам, методам и разуму, она лишь умножала и питала те беды, которые хотела преодолеть», — пишет Понтифик. Предпринятый Церковью «синодальный путь», отмечает Епископ Рима, предполагает двойную направленность: сначала «снизу вверх» и уже потом – «сверху вниз». Приоритетное внимание следует уделять конкретным ситуациям на местах.

Папа предостерегает от «фальшивой реформы», которая заключается в реорганизации существующих структур, и напоминает, что подлинная реформа основана на «пастырском обращении», основным критерием которой является евангелизация. Однако было бы ошибочным понимать евангелизацию как «внесение поправок» для того, чтобы лучше приспособить Церковь к духу времени; не означает она и «возвращения к обычаям и практикам, которые имели смысл в иных культурных контекстах»: поиск спасения не может проходить ни через приспособление, ни через традиционализм. Подлинная реформа означает выйти навстречу братьям и сестрам, в первую очередь самым отверженным и слабым, жертвам культуры отбросов и ксенофобии.