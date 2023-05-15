Послание Папы Франциска на Всемирный день мигрантов и беженцев

«Свободный выбор: эмигрировать или остаться»: послание на эту тему Папа Франциск обнародовал по случаю 109-го Всемирного дня мигрантов и беженцев, который в этом году будет отмечаться в воскресенье 24 сентября. Передает русская служба Vatican News.

По словам Епископа Рима, миграция всегда должна быть свободным выбором. У любого мигранта есть право остаться на родине, однако преследования, войны, природные катаклизмы или просто невозможность вести достойную и благополучную жизнь на родине вынуждают миллионы людей покидать её. Мигранты бегут от нищеты, страха и отчаяния, пишет Папа Франциск, подчёркивая, что для устранения причин вынужденной миграции необходимы конкретные условия мира и благополучия; требуется всеобщее обязательство, чтобы «остановить гонку вооружений, экономический колониализм, разграбление чужих ресурсов, опустошение нашего общего дома», подчёркивает Святейший Отец:

«Чтобы миграция стала действительно свободным выбором, нужно гарантировать каждому справедливую долю общего блага, уважение основных прав и доступ к целостному человеческому развитию. Лишь так можно дать каждому шанс для достойной жизни и самореализации».

Главная задача, по словам Папы, ложится на страны происхождения и их правителей, призванных осуществлять «доброкачественную, прозрачную, честную, дальновидную политику и служить всем, особенно наиболее уязвимым». Там, где обстоятельства позволяют решать, эмигрировать или остаться, следует обеспечить осознанность такого выбора, дабы множество людей избежали риска стать жертвами иллюзий или нечистых замыслов работорговцев.

По мере приближения Юбилея Святого 2025 года, отмечает Папа, полезно вспомнить о его традиционном освободительном аспекте. Совместными усилиями стран и всего международного сообщества нужно обеспечить каждому человеку «право не эмигрировать, то есть возможность жить в мире и с достоинством на собственной земле». Это право – пока ещё не кодифицированное на международном уровне – имеет фундаментальное значение, облекающее все государства в «совместную ответственность за общее благо, выходящее за пределы национальных границ».

Епископ Рима приводит слова Иисуса: «Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф 25,35-36). Это «постоянное напоминание о нашем долге видеть в мигранте не только нуждающегося брата или сестру, но и Самого Христа, Который стучится в нашу дверь», подчёркивает Папа. Максимально уважать достоинство каждого мигранта – «значит сопровождать и регулировать потоки наилучшим образом, строить мосты, а не стены, расширять каналы для безопасной и регулярной миграции». Важно, чтобы любое общество было готово принимать, защищать, продвигать и интегрировать каждого, невзирая на различия.

Только идя вместе, мы сможем «достичь общей цели нашего пути», – пишет в конце послания Папа Франциск и возносит молитву, дабы силой Святого Духа Господь посеял в сердцах людей «культуру встречи и заботы».