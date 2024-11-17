Послание Папы Франциска на VIII Всемирный день бедных

ПОСЛАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ОТЦА ФРАНЦИСКА

НА VIII ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕДНЫХ

XXXIII Рядовое Воскресенье

17 ноября 2024 года

Молитва бедных возносится к Богу! (ср. Сир 21, 6)

Дорогие братья и сёстры!

1. Молитва бедных возносится к Богу (ср. Сир 21, 6). В год, посвящённый молитве, в преддверии Юбилея 2025 года, это выражение библейской мудрости особенно уместно, чтобы подготовить нас к VIII Всемирному дню бедных, который выпадает на 17 ноября. Христианская надежда заключает в себе и уверенность в том, что наша молитва достигает Бога; но не любая молитва: молитва бедного! Мы размышляем над этим словом и «читаем» его на лицах и в историях бедных людей, которых мы встречаем в наши дни, чтобы наша молитва стала путём к общению с ними и к участию в их страданиях.

2. Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова, на которую мы ссылаемся, не очень известна и заслуживает того, чтобы вспомнить её из-за богатства поднятых в ней тем, особенно, что касается отношений человека с Богом и миром. Её автор сын Сирахов – учитель, книжник из Иерусалима, который пишет, вероятно, во втором веке до нашей эры. Он мудрый человек, укоренённый в израильской традиции, который учит различным областям человеческой жизни: от работы до семьи, от жизни в обществе до воспитания молодежи. Он уделяет внимание вопросам, связанным с верой в Бога и соблюдением закона. Он поднимает непростые проблемы свободы, зла и Божией справедливости, которые чрезвычайно важны и для нас сегодня. Сын Сирахов, вдохновлённый Святым Духом, желает указать всем путь к мудрой и достойной жизни перед Богом, братьями и сёстрами.

3. Одной из тем, которым вдохновенный автор посвящает больше всего места, является молитва. Он делает это с большим рвением, потому что озвучивает свой личный опыт. Действительно, ни один текст о молитве не мог бы быть эффективным и плодотворным, если бы он не исходил от тех, кто ежедневно стоит в присутствии Бога и слушает Его Слово. Сын Сирахов заявляет, что он искал мудрости с юных лет: «Будучи еще юношею, прежде нежели пошел я странствовать, открыто искал я мудрости в молитве моей» (Сир 51, 18).

4. В своем странствии он обнаруживает одну из основных реалий откровения, а именно тот факт, что бедные занимают привилегированное место в сердце Бога – до такой степени, что, столкнувшись с их страданиями, Бог «не находит покоя», пока не воздаст им должное: «Молитва смиренного проникнет сквозь облака, и он не утешится, доколе она не приблизится к Богу, и не отступит, доколе Всевышний не призрит и не рассудит справедливо и не произнесет решения» (Сир 35, 17-18). Будучи внимательным и заботливым отцом, Господь знает о страданиях Своих детей. Как Отец, он заботится о самых нуждающихся: обездоленных, отброшенных на обочину, страдающих, забытых… Но никто не исключён из Его сердца, потому что в Его глазах мы все бедные и нуждающиеся. Мы все нищие, потому что без Бога мы были бы ничем. У нас не было бы жизни, если бы Бог не дал её нам. И всё же, как часто мы живём так, как будто мы хозяева жизни или как будто имели все права её получить! Мирской менталитет требует, чтобы мы стали кем-то важным, чтобы мы сделали себе имя вопреки всему и всем, преступая социальные законы с целью обогащения. Какая печальная иллюзия! Счастье нельзя обрести, попирая права и достоинство других.

Насилие, вызванное войнами, ясно показывает, насколько высокомерны те, кто считает себя могущественными по отношению к людям, в то время как в глазах Бога они нищие. Сколько людей обнищало из-за ошибочной политики, связанной с оружием! Сколько невинных жертв! Мы не можем отвернуться от этого! Ученики Господа знают, что каждый из «малых сих» имеет лицо Сына Божьего, и наша солидарность и знамение христианской любви должны достичь каждого из них. «Любой христианин и любая община призваны быть орудиями Бога в деле освобождения и развития бедных, чтобы те смогли полностью интегрироваться в общество; это заставляет нас кротко и внимательно прислушиваться к крику бедняка и помогать ему» (Evangelii gaudium, 187).

5. В этом году, посвящённом молитве, мы призваны разделить молитву неимущих и молиться вместе с ними. Это вызов, который мы должны принять, и пастырство, которое необходимо развивать. Ибо «наихудшая форма дискриминации бедных — отсутствие духовного внимания. Бесчисленному множеству бедных присуща особая открытость к вере; они нуждаются в Боге, и мы не можем пренебрежительно не предлагать им Его дружбу, Его благословение, Его Слово, совершение Таинств и ответ на путь возрастания и созревания в вере. Преимущественный выбор в пользу бедных должен, главным образом, воплощаться в привилегированном и приоритетном религиозном внимании» (там же, 200).

Все это требует смиренного сердца, у которого хватило бы смелости стать нищим. Сердце, готовое признать себя бедным и нуждающимся. Существует связь между бедностью, смирением и доверием. Истинный бедный смирен, как сказал святой епископ Августин: «Бедному не чем гордиться, у богатого же есть гордость, с которой он должен бороться. Послушай меня посему: будь истинно бедным, будь добродетельным, будь смиренным» (Беседы 14, 4). Смиренному человеку нечем хвастаться и нечего требовать, он знает, что не может рассчитывать на себя, но твёрдо верит, что может обратиться к милосердной любви Бога, перед которым он стоит, как блудный сын, вернувшийся домой с раскаянием и принятый в объятия отца (ср. Лк 15, 11-24). Бедняк, которому не на что опереться, получает силу от Бога и возлагает на Него всё своё упование. Ибо смирение порождает уверенность в том, что Бог никогда нас не покинет и не оставит без ответа.

6. Бедным, населяющим наши города и принадлежащим к нашим общинам, я говорю: не теряйте этой уверенности! Бог добр к каждому из вас и близок к вам. Он не забывает вас и никогда не сможет о вас забыть. Все мы сталкиваемся с ситуациями, когда молитва, кажется, остается без ответа. Иногда мы просим избавления от ситуаций, которые заставляют нас страдать и унижают нас, но Бог, кажется, не слышит наших слёз. Но молчание Бога – это не пренебрежение нашими страданиями. Скорее, в этом молчании сокрыто слово, в котором Он просит с упованием довериться Ему и Его воле. Об этом свидетельствует и сын Сирахов: «Суд Божий будет в пользу бедных» (ср. Сир 21, 6). Таким образом, из нищеты может вознестись песнь самой искренней надежды. Давайте помнить, что «Если духовная жизнь замкнута в собственных интересах, то в ней больше не остается места для других людей, ее больше не интересуют бедные, ей не слышен голос Божий, у нее исчезает чувство нежной радости Его любви, пропадает воодушевленное желание творить добро. […] Это нельзя назвать выбором достойной и полноценной жизни, Бог не этого желает нам, и жизнь в Духе, проистекающая из сердца воскресшего Христа, не имеет с этим ничего общего». (Evangelii gaudium, 2).

7. Всемирный день бедных уже стал событием для каждой церковной общины. Эту пастырскую возможность нельзя недооценивать, поскольку она побуждает каждого верующего слушать молитву бедных, осознавая их присутствие и потребности. Это хорошая возможность для реализации инициатив, которые конкретно помогают бедным, а также для признания и поддержки многих добровольцев, которые страстно посвящают себя наиболее нуждающимся. Мы должны благодарить Господа за людей, готовых выслушать и поддержать самых обездоленных среди нас. Это священники, посвящённые Богу и миряне, которые своим свидетельством становятся голосом Бога, отвечающего на молитвы тех, кто обращается к Нему. Таким образом, молчание прерывается каждый раз, когда брата в беде принимают и берут на руки. Бедные всё ещё могут многому научить других, потому что в культуре, которая ставит богатство на первое место и часто приносит достоинство человека в жертву на алтаре материальных благ, они идут против течения, указывая, что самое существенное для жизни – это нечто совсем другое.

Таким образом, для молитвы проверкой её подлинности является милосердная любовь, которая становится встречей и близостью. Если молитва не переводится в конкретное действие, она тщетна. Действительно, «вера без дел мертва» (Иак 2, 26). Однако без молитвы дела милосердия рискуют превратиться в филантропию, которая вскоре себя исчерпает. «Без ежедневной молитвы, без верности молитвенной практике, в нашу деятельность проникает пустота, она теряет свою глубокую душу, сводится к обычной активности» (Бенедикт XVI, катехизация 25 апреля 2012 г.). Мы должны избегать этого искушения и всегда быть бдительными, с силой и усердием, исходящими от Святого Духа, подателя жизни.

8. В этом контексте стоит вспомнить свидетельство, оставленное нам Матерью Терезой Калькуттской, женщиной, которая посвятила свою жизнь бедным. Эта святая неустоянно повторяла, что молитва была местом, из которого она черпала силу и веру для своей миссии в служении бедным. Выступая на Генеральной Ассамблее ООН 26 октября 1985 года, она показала всем четки, которые всегда держала в руке, и сказала: «Я просто бедная монахиня, которая молится. Когда я молюсь, Иисус изливает свою любовь в моё сердце, и я иду отдавать её всем бедным людям, которых я встречаю на своем пути. Молитесь и вы! Молитесь, и вы заметите бедных, которые рядом с вами. Возможно, на том же этаже вашего дома. Может быть, даже в ваших домах есть те, кто ждет вашей любви. Молитесь, и ваши газа откроются, а ваше сердце наполнится любовью».

И как не вспомнить здесь, в городе Риме, святого Бенедикта Иосифа Лабре (1748-1783), тело которого покоится и почитается в приходской церкви Санта-Мария-Ай-Монти. Паломник из Франции в Рим, отвергнутый многими монастырями, он прожил свои последние, будучи беднейшим среди бедных, проводя многие часы в молитве перед Святыми Дарами, с четками, читая бревиарий, Новый Завет и «О подражании Христу». Не имея даже маленькой комнаты, в которой он мог бы жить, обычно он спал в углу в руинах Колизея, как «бродяга Бога», творя из своей жизни непрестанную молитву, возносимую к Богу.

9. Готовясь к Святому году, я призываю всех стать паломниками надежды, творящими конкретные знамения для лучшего будущего. Давайте не будем забывать лелеять «мелкие детали любви» (Gaudete et exultate, 145): остановиться, приблизиться, уделить немного внимания, улыбнуться, прикоснуться, подарить слово утешения… Эти жесты нельзя сымпровизировать. Скорее, они требуют ежедневной верности, часто сокрытой и тихой, но усиленной молитвой. В то время, когда песня надежды, кажется, уступает место грохоту оружия, стону многих невинных раненых и молчанию бесчисленных жертв войн, давайте обратим к Богу нашу мольбу о мире. Нам не хватает мира, и мы протягиваем руки, чтобы принять его как драгоценный дар, и в то же время стремимся достичь его в нашей повседневной жизни.

10. Мы призваны при любых обстоятельствах дружить с бедными, следуя за Иисусом, который первым проявил солидарность с последними. Да поддержит нас на этом пути Пречистая Дева Мария. Явившись в Банне, Она оставила нам послание, о котором мы не должны забывать: «Я – Матерь бедных». Ей, на которую Бог призрел из-за Её смиренной бедности и совершил великие дела посредством Её послушания, мы доверяем нашу молитву в уверенности, что она вознесётся на Небеса и будет услышана.



Рим, Базилика святого Иоанна на Латеранском холме, 13 июня 2024 года, в память святого Антония Падуанского, покровителя бедных.

ФРАНЦИСК

Источник: сайт Епархии Святого Климента в Саратове