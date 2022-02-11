Послание Папы Франциска на ХХХ Всемирный день больного

11 февраля, в день памяти Лурдской Богоматери, католики уже в тридцатый раз отмечают Всемирный день больного. Этот праздник учредил святой Иоанн Павел II для того, чтобы обратить внимание всего Народа Божьего, католических учреждений и гражданского общества на ситуацию больных и тех, кто о них заботится. В этом году тема Всемирного дня взята из Евангелия от Луки: «Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд (Лк 6,36). Быть рядом со страждущими на пути милосердия». Сообщает русская служба Vatican News.

В своем Послании на Всемирный день больного 2022 года Папа Франциск благодарит Господа за эти тридцать лет и отмечает, что торжественная Месса этого праздника, которая должна была состояться в Арекипе, в Перу, из-за пандемии будет отслужена в соборе Святого Петра в Риме.

Тема этого Всемирного дня, поясняет Святейший Отец, побуждает нас прежде всего устремить взор на Бога, богатого милостью. Милосердие – это сила, которая присутствует во всех Его деяниях, и оно содержит как отеческое, так и материнское измерение. Наивысшим свидетелем милосердной любви Отца является Сын Божий. Папа пригласил к размышлениям: почему Иисус уделял столько внимания больным? Дело в том, что боль всецело изолирует человека, и из этой абсолютной изоляции рождается зов, обращенный к другому, как о том пишет философ Левинас. «Когда человек испытывает в собственной плоти хрупкость и страдание из-за болезни, его сердце тоже тяжелеет, растет страх, приумножаются вопросы, и острее становится поиск смысла происходящего. Как не вспомнить в связи с этим многочисленных больных, которые во время нынешней пандемии в одиночестве проходили в отделении интенсивной терапии последний отрезок жизненного пути!»

Призыв Иисуса быть милосердными, как Отец, имеет особое значение для медицинских работников. «Отдавайте себе отчет о великом достоинстве вашей профессии, равно как и об ответственности, которую она подразумевает», – продолжает свою мысль Преемник Святого Петра: «Благоcловляем Господа за прогресс медицинской науки, сделанный прежде всего в последнее время. Новые технологии позволили применять методы лечения, приносящие больным большую пользу; исследования продолжают вносить ценный вклад для борьбы со старыми и новыми патологиями. <…> Всё это однако не должно никогда приводить к забвению уникальности каждого больного, наделенного собственным достоинством и собственными немощами. Больной всегда важнее его болезни, и поэтому любой терапевтический подход должен включать в себя внимание к пациенту, к его истории, к его тревогам и страхам. Даже если невозможно вылечить, всегда возможно лечить».

Всемирный день больного – это также благодатный момент для того, чтобы обратить особое внимание на места, где заботятся о больных. Милосердие к больным на протяжении веков побуждало христиан открывать многочисленные «гостиницы Доброго Самарянина», прежде всего там, где из-за нищеты или маргинализации люди не имеют доступа к медицинской помощи или к лечению некоторых патологий. В этом смысле «предстоит сделать еще многое, – в некоторых странах надлежащее лечение все еще остается роскошью. Об этом свидетельствует, например, недостаток вакцин от COVID-19 в беднейших странах».

Святейший Отец посвящает отдельный раздел пастырскому попечению в сфере здоровья. Мы не можем не предлагать больным близость Бога, Его благословение, Его Слово, Его Таинства. «Христос обращал призыв посещать больных ко всем Своим ученикам. Сколько больных, сколько пожилых людей у себя дома ждут визита! Служение утешения – это задача каждого крещеного», – подчеркивает Папа Франциск.