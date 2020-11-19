Послание епископов европейским институтам и государствам-членам ЕС

Епископы стран Евросоюза обещают поддержать все европейские инициативы, которые отвечают духу отцов-основателей и соответствуют социальному учению Церкви.

Передает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Председатели католических епископских конференций Евросоюза обратились к европейским учреждениям и ко всем государствам-членам с посланием «Вновь обрести надежду и солидарность»: оно посвящено выходу Европы из кризиса, спровоцированного КОВИД-19.

«Отцы-основатели Европейского союза, — пишут иерархи, — были убеждены, что Европа будет выкована своими кризисами». Все, что происходит, Бог может обратить во благо, даже когда мы этого не понимаем или же видим только дурное: именно эта вера является основанием нашей надежды и всеобщего братства. «Как Католическая Церковь Европейского союза, вместе с другими братскими Церквами и церковными общинами, мы провозглашаем и свидетельствуем эту веру и, совместно с представителями других религиозных традиций и людьми доброй воли, стараемся построить всеобщее братство, которое никого не исключает».

Пандемия коронавируса – пишут епископы – застала нас врасплох, и вначале европейские страны отреагировали страхом, закрытием внутренних и внешних границ, а иногда даже отказом делиться с другими странами медицинским оборудованием. Многие опасались, что Евросоюз как экономический, политический, социальный и культурный проект находится под угрозой. После того как европейцы осознали, что находятся «в одной лодке», как сказал в марте Папа Франциск, Евросоюз «начал реагировать на эту драматическую ситуацию в духе единения и показал свою способность вернуться к духу отцов-основателей. Иерархи выражают надежду, что программа восстановления ЕС после КОВИД-19 и бюджет на 2021-2027 гг., согласованные на июльских встречах Европейского совета и в настоящее время обсуждаемые с Европарламентом, станут отражением этого духа.

Епископы подчеркивают такие аспекты выхода из кризиса, как защита окружающей среды, открытость ке жизни, забота о семье, социальное равенство, достоинство работников и права будущих поколений.

Солидарность – читаем в документе – это «основоположный принцип социального учения Церкви, и она находится в центре процесса европейской интеграции». В этом контексте отмечается, что вакцина от КОВИД-19 должна быть доступна для всех, особенно для самых бедных. Европейская солидарность должна охватить и беженцев, которые проживают в нечеловеческих условиях в лагерях и подвергаются угрозе заражения коронавирусом. Солидарность с беженцами не означает лишь финансовую помощь, но она включает открытие границ Евросоюза пропорциональным образом, со стороны каждой страны, входящей в ЕС.

Решающим элементом для Церкви в странах ЕС во время пандемии является свобода вероисповедания, в особенности свобода собраний для осуществления культа при полном соблюдении санитарных требований. Это особенно важно потому, что благотворительность коренится именно в вере и духовной жизни. «Мы заявляем о своей готовности, — пишут епископы, — поддерживать диалог между государственными и церковными властями, чтобы найти наилучший способ примирить соблюдение необходимых мер со свободой религии и культа».

«Все инициативы, продвигающие подлинные европейские ценности, получат нашу поддержку», — заверяют епископы ЕС, вознося молитвы об адресатах своего послания и преподавая им свое благословение.