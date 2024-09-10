Понтифик и иезуиты: дружеская встреча в Восточном Тиморе (+ ФОТО)

10 сентября в Апостольской нунциатуре в Дили Папа Франциск имел частную беседу с представителями Общества Иисуса, служащими в Восточном Тиморе. Об этом сообщает Vatican News.

Встреча была закрытой и прошла в теплой, дружеской атмосфере. Папа, сам являющийся членом Общества Иисуса, большое внимание уделяет общению с иезуитами во время своих апостольских путешествий.

В ходе бесед Святейший Отец всегда интересуется миссионерской деятельностью своих собратьев и их достижениями, а также проблемами, с которыми они сталкиваются в своей работе. Иезуиты, в свою очередь, делятся своим опытом служения. Особое внимание уделяется реализуемым образовательным и социальным проектам, поскольку Папа постоянно подчеркивает важность подобного общественного служения для евангелизации и социального развития.

Франциск также призывает иезуитов продолжать свою миссию в духе основателя Ордена святого Игнатия Лойолы, призывая их быть паломниками на служении Богу и людям.

По обычаю такие встречи заканчиваются совместной молитвой и апостольским благословением.