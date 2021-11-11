Польский епископат призвал к солидарности с мигрантами

Независимо от обстоятельств прибытия мигрантов все они нуждаются в духовной и материальной поддержке: такова суть послания архиепископа Станислава Гондецкого, президента Конференции епископов Польши, обратившегося к верным поместной Церкви с призывом оказать помощь тем, кто прибывает из Беларуси. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

С этой целью в воскресенье 21 ноября после всех Святых Месс, совершаемых в этот день, в приходах и общинах будет организован специальный сбор пожертвований для мигрантов, переходящих через польско-белорусскую границу. Собранные средства будут направлены на оказание неотложной помощи в приграничных районах, а также на долгосрочные проекты интеграции для тех беженцев, которые решат остаться в Польше.

Архиепископ Гондецкий подчеркивает, что миссией Церкви в первую очередь является возвещение Евангелия, и именно поэтому она не может оставаться в стороне и не помочь новоприбывшим. «Не умаляя значения безопасности для Польской Республики и для ее граждан, необходимо проявить нашу солидарность с нуждающимися», – пишет иерарх.

В послании он напоминает, что с самого начала миграционного кризиса в Польше местные отделения организации «Каритас» и делегат польского епископата по вопросам иммиграции делали всё возможное для того, чтобы помочь мигрантам. Президент польского епископата призывает также вознести молитвы о мире на восточных границах страны.