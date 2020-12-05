Польские епископы призвали верных к участию в Евхаристии

Участие в Святой Мессе посредством трансляции через социальные сети, по радио и телевидению не равноценно участию в Евхаристии в храме. Об этом заявил на веб-портале Польской епископской конференции ее пресс-секретарь священник Лешек Генсяк. Ни Интернет, ни телевидение не дают возможности «полноценного участия в Христовой жертве, поскольку отсутствует возможность принимать Таинства», – отметил отец Генсяк. Он напомнил, что освобождение от обязательного участия в праздничной и воскресной Мессе в связи с чрезвычайной санитарной ситуацией относится ко всем польским верующим, однако «воспользоваться им – это привилегия, а не обязанность, и его следует применять после внимательного рассуждения».

Епископат освободил верных от воскресной обязанности участия в Евхаристии из-за действующих правил, которые допускают ограниченное число присутствующих в храме. Поэтому – наряду с усиленным пастырским рвением, к которому епископы призвали пресвитеров в послании по случаю Адвента, – необходимо, по возможности, создать условия для участия как можно большего числа верных в Евхаристии, например, увеличив число Святых Месс, заявил представитель Польской епископской конференции.