Польские епископы отозвали диспенсацию от участия в воскресных и праздничных Мессах

Начиная с 20 июня во всех епархиях Польши прекращает действовать общая диспенсация (т.е. освобождение) от обязательного участия в воскресной и праздничной Мессе. Такое решение единодушно приняла на своем пленарном заседании Конференция епископов Польши, – сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Диспенсация была введена в связи с пандемией КОВИД-19 и невозможностью принимать участие в богослужениях. Среди других вопросов, которые обсудили польские епископы, была беатификация кардинала Стефана Вышинского и графини Эльжбеты Ружи Чацкой, основательницы Конгрегации Сестер-Францисканок Креста, посвятившей себя воспитанию и обучению незрячих детей.