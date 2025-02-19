Politico и спекуляции СМИ вокруг здоровья Папы Римского

В последние дни состояние здоровья Папы Франциска стало объектом активного обсуждения в СМИ. Особенно выделяется публикация издания Politico, в которой делаются предположения о возможной скорой смерти понтифика и политических последствиях этого события. Однако при внимательном анализе видно, что эти утверждения во многом основаны на слухах и домыслах.

Издание Politico, а в след за ним и ряд российских СМИ (например, здесь и здесь) утверждают, якобы Франциск заявил близким о своей уверенности в том, что он не выживет после текущего обострения болезни:

Папа Римский Франциск серьезно обеспокоен своим здоровьем после госпитализации с тяжелым бронхитом и старается побыстрее завершить дела перед «битвой за престол». Об этом пишет Politico.

Далее издание предполагает, что борьба за выборы нового Папы будет сильно политизирована, включая возможное влияние администрации США на процесс:

«Они [США] уже влияют на европейскую политику, им не составит труда повлиять на конклав. Возможно, они ищут кого-то менее конфронтационного», — предположил собеседник Politico.

Издание интерпретирует последние назначения в Ватикане как попытку Папы укрепить свои реформы перед смертью или, точнее, «защитить своё наследие»:

Ранее, еще перед госпитализацией, Папа Франциск продлил срок полномочий итальянского кардинала Джованни Баттиста Ре в качестве декана Коллегии кардиналов, который будет контролировать некоторые приготовления к тайному собранию, определяющему выбор нового Папы. По словам собеседников Politico, тот факт, что Франциск выбрал Ре в качестве декана, а не более молодого кандидата, говорит о том, что он хотел сохранить на этой должности дружественное лицо, которое будет защищать его наследие. В случае смерти Франциска он также будет проводить похоронные обряды. Папа в частной беседе даже пошутил, что Ре будет «добрее» к нему, чем другие кандидаты, говорят источники.

Беря во внимание всё выше перечисленное, следует отметить, что издание Politico, а за ним и некоторые другие СМИ не подкрепили данные заявления конкретными доказательствами.

Утверждения о личных заявлениях Франциска основаны на анонимных источниках, чья достоверность вызывает сомнения. Само издание отмечает, что пресс-служба Ватикана отказалась от комментариев, официально сообщает лишь о «сложной клинической картине», но не подтверждает критических прогнозов, а наоборот, говорит о добром настрое Папы.

Издание спекулирует темой о политическом влиянии, так как предположения о вмешательстве США в выборы нового Папы выглядят надуманными. За основу берется факт послания, довольно взвешенного и дипломатичного, которое Папа Франциск направил американским епископам в начале месяца, и в котором высказался против несправедливой дискриминации мигрантов.

Politico искажает контекст действий Папы Франциска. Решения Папы относительно сохранения в должности кардинала Джованни Батиста Ре или назначения сестры Раффаеллы Петрини на должность президента Губернаторства Града Ватикан можно объяснить его стремлением к эффективности, а не беспокойством за будущий конклав или страхом смерти.

То, что Папа задумывается о своей смерти и, более того, готовится к ней, несомненно. Неоднократно он давал понять, что не беспокоится на этот счет, так как делает все необходимое, чтобы по-христиански быть готовым.

Публикация Politico демонстрирует склонность к сенсационализму, опираясь на неподтвержденные данные и домыслы. Здоровье Папы Франциска действительно вызывает беспокойство, но делать выводы о его скорой смерти или политических интригах вокруг Святого Престола преждевременно и безосновательно.



Источник: ТГ-паблик «Католик Ньюс»