Politico и спекуляции СМИ вокруг здоровья Папы Римского

Politico и спекуляции СМИ вокруг здоровья Папы Римского

Февраль 19, 2025

В последние дни Папы Франциска стало объектом активного в . Особенно выделяется публикация издания Politico, в которой делаются предположения о возможной скорой смерти понтифика и политических последствиях этого события. Однако при внимательном анализе видно, что эти утверждения во многом основаны на слухах и домыслах.

Издание Politico, а в след за ним и ряд российских СМИ (например, здесь и здесь) утверждают, якобы Франциск заявил близким о своей уверенности в том, что он не выживет после текущего обострения болезни:

Франциск серьезно обеспокоен своим здоровьем после госпитализации с тяжелым бронхитом и старается побыстрее завершить дела перед «битвой за престол». Об этом пишет Politico.

Далее издание предполагает, что борьба за выборы нового Папы будет сильно политизирована, включая возможное влияние администрации на процесс:

«Они [США] уже влияют на европейскую политику, им не составит труда повлиять на конклав. Возможно, они ищут кого-то менее конфронтационного», — предположил собеседник Politico.

Издание интерпретирует последние назначения в Ватикане как попытку Папы укрепить свои реформы перед смертью или, точнее, «защитить своё наследие»:

Ранее, еще перед госпитализацией, продлил срок полномочий итальянского кардинала  в качестве декана Коллегии кардиналов, который будет контролировать некоторые приготовления к тайному собранию, определяющему выбор нового Папы.

По словам собеседников Politico, тот факт, что Франциск выбрал Ре в качестве декана, а не более молодого кандидата, говорит о том, что он хотел сохранить на этой должности дружественное лицо, которое будет защищать его наследие.

В случае смерти Франциска он также будет проводить похоронные обряды. Папа в частной беседе даже пошутил, что Ре будет «добрее» к нему, чем другие кандидаты, говорят источники.

Беря во внимание всё выше перечисленное, следует отметить, что издание Politico, а за ним и некоторые другие СМИ не подкрепили данные заявления конкретными доказательствами.

Утверждения о личных заявлениях Франциска основаны на анонимных источниках, чья достоверность вызывает сомнения. Само издание отмечает, что пресс-служба Ватикана отказалась от комментариев, официально сообщает лишь о «сложной клинической картине», но не подтверждает критических прогнозов, а наоборот, говорит о добром настрое Папы.

Издание спекулирует темой о политическом влиянии, так как предположения о вмешательстве США в выборы нового Папы выглядят надуманными. За основу берется факт послания, довольно взвешенного и дипломатичного, которое Папа Франциск направил американским епископам в начале месяца, и в котором высказался против несправедливой дискриминации мигрантов.

Politico искажает контекст действий Папы Франциска. Решения Папы относительно сохранения в должности кардинала Джованни Батиста Ре или назначения сестры Раффаеллы Петрини на должность президента Губернаторства Града можно объяснить его стремлением к эффективности, а не беспокойством за будущий конклав или страхом смерти.

То, что Папа задумывается о своей смерти и, более того, готовится к ней, несомненно. Неоднократно он давал понять, что не беспокоится на этот счет, так как делает все необходимое, чтобы по-христиански быть готовым.

Публикация Politico демонстрирует склонность к сенсационализму, опираясь на неподтвержденные данные и домыслы. Здоровье Папы Франциска действительно вызывает беспокойство, но делать выводы о его скорой смерти или политических интригах вокруг Святого Престола преждевременно и безосновательно.


Источник: ТГ-паблик «Католик Ньюс»

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